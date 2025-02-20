台中新光三越氣爆斷生計 已有9家廠商19人遭資遣

台中新光三越氣爆釀4死悲劇，市府勒令無限期停業，預估4000名勞工受衝擊，勞工局證實已有9家19人被資遣。謝姓櫃姊說，她的薪水是看業績，現在休假在家就只能領底薪，最大困擾是櫃位調動，可能調到新竹或台南，很不方便。

謝姓櫃姊說，現在櫃位調動看公司的安排，還在討論協商中，因公司中部僅新光三越百貨一處櫃位據點，盤點人力若要去其他櫃點，就要往新竹或台南，雖公司都有安排交通、食宿等，但因為大部分櫃員都在中部工作習慣，若移到北部或南部工作比較不方便，影響生活，「畢竟要到外地，真的不方便」。

謝姓櫃姊指出，現階段用休假的方式，也是要看新光三越這邊何時可以復工，她因為薪水是看業績，影響最大是休假在家就只能領底薪；因為復工沒有時間表，有聽說已有櫃員找兼差。

台中市勞工局長林淑媛說，台中市政府關心新光三越受影響的勞工權益，今天下午2時舉辦首場說明會，盼傾聽勞工聲音，若有勞資爭議，即時解決或說明。今天共有109人與會，包括櫃位廠商27人，員工82人，勞工局現場說明勞動權益、就業服務與訓練，及失業給付等協助，另有勞保問題說明。

林淑媛指出，經過資料整理，新光三越有303名員工，833家櫃位廠商、清潔保全等2家外包廠商，預估勞工數4000人；目前已連繫785家廠商，都表示在盡力安置員工中。到昨天，收到14家櫃位廠商，申請資遣通報28人，其中9家19人與氣爆相關被資遣。