觀光署攜業界參加SATTE旅展 估可觸及逾百家印度業者

為持續推展台灣獎勵旅遊及高端旅遊，爭取印度旅客來台旅遊，交通部觀光署2025年再度偕同航空公司、旅行社及表演團體等12個單位23人組成台灣觀光代表團前往印度力推台灣觀光。代表團在2月18日、2月24日各別於新德里及孟買舉辦台灣觀光推廣會，並參加在2月19至21日於新德里YASHOBHOOMI(India International Convention & Expo Centre)舉行的南亞旅展SATTE（South Asia’s Travel & Tourism Exchange）旅展，向印度當地業者推薦台灣，開創台灣與印度業者合作契機，以加大送客力度。

觀光署表示，2024年印度來台旅客預估約4萬5,600人次，較2023年成長23.55%。而參據印度國家旅遊局(Ministry of Tourism, Government of India)統計數據，印度2024年出境旅客預估可達3,000萬人次規模，較2023年成長約10%，足見印度作為全球人口及經濟成長率第一的崛起大國，其出境旅遊市場成長動能強勁，是台灣拓展inbound客源的新藍海。

為加強推廣商機，代表團在新德里及孟買舉辦的推廣會，邀請當地百餘家旅遊業者、媒體參與，促進雙邊交流。依觀光署近年於印度當地問卷調查結果，吸引印度旅客來台旅遊主因以「風光景色」及「購物」為大宗，另對飲食有特殊要求，因此加強介紹台灣多元觀光資源、友善蔬食文化和接待環境，期待吸引更多印度旅客來台休閒度假、購物饗宴、奢華體驗、獎勵旅遊，甚至是舉辦海外婚禮等。台灣業者也會針對當地民眾喜好及需求，提供最優質的台灣旅遊行程產品，期待與當地旅遊業者合力送客來台。活動中亦邀請曾來台的旅遊達人「Kirti & Rajat」及「Bhavini Purohit」，現場分享他們獨特的遊台體驗。

觀光署表示，本次代表團參加極具南亞地區旅遊貿易產業指標性，亦為新德里規模最大的SATTE旅展（South Asia’s Travel & Tourism Exchange）。今年台灣館以全新觀光品牌「TAIWAN – Waves of Wonder」首度在印度亮相，展館設計結合波浪曲線、黑色調及台灣美景燈箱呈現四季旅遊主題外，也充分展現MICE旅遊的高端輕奢意象，希望藉此吸引印度業者入館洽談，了解更多關於來台獎勵旅遊、商務旅遊及高端旅遊等資訊。此外，台灣館也安排精彩文化體驗及演出，「麗揚工作室」帶領印度業者動手作客家花布燈籠，燈籠具有光明、吉祥意涵，象徵花好月圓人團圓；「鈴行者劇團」將風格華麗且充滿韻律感的扯鈴演出，營造炫麗的舞台效果，要讓觀眾近距離體驗扯鈴的魅力。

觀光署預估本次參展預可觸及超過100家印度業者及4萬名觀展群眾，成效甚佳，而交通部觀光署也將持續秉持「積極拓點、布局全球」的策略，開啟長期佈局深度策略經營印度市場，優先聚焦MICE旅遊市場，逐步拓展至大眾旅遊市場，力邀印度旅客來臺探索無限可能，將台灣列為出國旅遊主要目的地之一。