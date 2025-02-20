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AI 引入銀髮照護成趨勢！新北邀21家廠商展示限時免費看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
AI。聯合報系資料照
AI。聯合報系資料照

為因應超高齡社會來臨，新北市經發局表示，將在3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」，集結21家企業展出AI科技與智慧健康的新技術，並邀請6位來自不同領域的健康照護及產業專家分享產業趨勢。

經發局指出，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」包括專屬論壇、商機媒合及體驗展示三大亮點，圍繞「終身學習」、「健康管理」與「自主照護」三大展出核心，盼能透過AI人工智慧技術，提升高齡者的生活品質與自主性。

活動中，將有21家智慧健康產業企業參展，展示最先進的AI科技與智慧健康應用，包括「泰博科技」健康數值偵測智能戒指、「大心生物」智能尿布與智能隨身尿袋、「北之特樂銀」AI偵測骨盆健康助行器、「倍思親」提供各式醫療護具、「源星生醫」研發攜帶型AI心律偵測儀以及「全日罩健康」提供全方位居家智能照護等，並設置商務媒合專區，讓企業與產業夥伴進行深入交流。

經發局說明，除了商務媒合與產品體驗外，活動當天也安排6位專家及企業領袖分享最新智慧健康發展趨勢，主題涵蓋「樂學無齡 科技連結幸福」、「智慧守護，健康無憂」與「自主晚年，尊嚴如初」等，講者陣容包括台灣老大人活力發展協會執行長葉左丞、智齡科技執行長康仕仲、亞東醫院副院長張至宏、遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正、板橋榮家主任陳桂美、泰博科技董事長陳朝旺等，將從產業發展趨勢與智慧健康應用角度，闡述新技術如何改變高齡照護模式並創造未來商機。

「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」將在3月11日在新北市政府一樓彭園新板館宴會廳登場，活動免費參加，另凡報名論壇並全程參與者，還有機會抽中2025雙北世壯運吉祥物壯寶周邊商品。

AI 泰博科技

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