參與南方淨零倡議行動論壇 永豐餘展現淨零解方

面對氣候變遷，全球積極推動淨零轉型，永豐餘（1907）受邀參與淨零學院2月20、21日舉辦的「COP29到COP30：南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」，藉此匯聚產官學界菁英的難得機會，分享永豐餘轉型氣候科技產業的創新解方，深化大眾對淨零轉型的認知。

永豐餘投控董事長葉惠青在論壇中指出，永豐餘為世界首家獲得BS 8001全循環國際認證的紙業，並結合數位科技，能源轉型與材料創新並重精進，朝氣候科技產業轉型，為實現淨零與企業永續找出解方。在能源轉型方面，永豐餘繼建置完成臺灣首座汽電共生表後儲能系統示範場域後，近期另完成另一座結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，為臺灣首創。

永豐餘除了將持續降低對化石燃料的依賴，提高木質素生質能發電效率及發電量、沼氣發電的廠區使用占比，以及以高生物質含量回收木質類材料製作資源循環燃料，取代燃煤用於鍋爐混燒，推動能源低碳化。並在內部導入智慧能源系統結合汽電共生、表後儲能、微電網等，優化場域能源效率與供電穩定。同時，亦向外延伸服務，包含：旗下永餘智能與欣欣客運簽署「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台計畫」合作備忘錄，建置臺灣首個聚合電動載具充電樁結合儲能系統與台電交易平台服務的示範案例；旗下永餘智能、元信達資訊研發的碳管理平台，協助企業建立碳帳戶，以自動化設備追蹤監測廠區每日碳排及產線碳排放表現，協助揭露企業氣候資訊與減碳成效，作為ESG和金融服務的評估依據，提供全方位的淨零轉型解方顧問服務。

材料創新方面，永豐餘已研發出無PE塑膠淋膜可直接回收的「益利全紙回收系列」、可直接分解提升土壤肥力的「農地用紙」，以及由天然有機質製成的創新再生纖維「Ecocell」等醣材料產品。不僅如此，永豐餘亦著眼於產業發展的長期佈局，投入紙製品碳排放企業標準的制定，參考歐盟造紙聯合會（CEPI）的計算方法論，推出臺灣首部紙製品碳排放標準－永豐餘《紙製品碳排放企業標準》，日前順利通過德國萊因TÜV查驗，凸顯產品生物碳特性，有助生產者透過選擇原料降低供應鏈碳排，以及消費者鑑別市場上同類型對環境較友善的產品。