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去年12月預售屋買氣腰斬 專家：今年買方期待建商做對這兩件事

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據最新實價預售揭露資料顯示，去年12月預售揭露件數不到五千件，連續三個月都跌破單月六千件，對比去年央行出手之前3~7月平均單月1.5萬件，買氣持續呈現腰斬。 聯合報系資料照片
根據最新實價預售揭露資料顯示，去年12月預售揭露件數不到五千件，連續三個月都跌破單月六千件，對比去年央行出手之前3~7月平均單月1.5萬件，買氣持續呈現腰斬。 聯合報系資料照片

根據最新實價預售揭露資料顯示，去年12月預售揭露件數不到五千件，連續三個月都跌破單月六千件，對比去年央行出手之前3~7月平均單月1.5萬件，買氣持續呈現腰斬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第四季實價揭露量的總和，相當於去年旺季時的一個月量能，顯見去年房市的928檔期買氣的確有點冷。

曾敬德指出，去年第3季央行出手打炒房後，讓去年第4季房市「涼涼了」，一手市場剩下個案表現，已經不再如同上半年全面熱銷。

至於二手市場房市，曾敬德分析，成屋市場也因為買方信心降溫與房貸問題，交易量明顯萎縮，現在房市已經進入自用當道市場，接下來329檔期將是一個重點觀察指標，但消費者可能更在意個案是否有賣點，以及個案是否有更多牛肉釋出。

央行 房市 買氣 預售屋

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