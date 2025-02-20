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中鋼1月合併營業利益2.7億元年增114% 合併稅前淨利2.3億元年減70%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼（2002）累計至2025年1月合併營業收入257億1,189萬元，年減19%；合併營業利益2億7,610萬元，年增114%；合併稅前淨利2億366萬元，年減70%。（聯合報資料照片）
中鋼（2002）累計至2025年1月合併營業收入257億1,189萬元，年減19%；合併營業利益2億7,610萬元，年增114%；合併稅前淨利2億366萬元，年減70%。（聯合報資料照片）

中鋼（2002）累計至2025年1月合併營業收入257億1,189萬元，年減19%；合併營業利益2億7,610萬元，年增114%；合併稅前淨利2億366萬元，年減70%。

中鋼表示，1月合併稅前淨利較2024年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入減少；惟風電毛利增加且營業費用減少的綜合影響，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。1月鋼品銷售量為551,448公噸；本年累計鋼品銷售量為551,448公噸。

中鋼表示，全球經濟穩健運行，川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊重建新秩序。美國政府近期宣布對進口鋼鐵與鋁材課徵25%關稅，重回齊頭式課徵方式已帶動美國鋼價走強。中國工信部發布2025年版的鋼鐵行業規範條件中，鼓勵鋼企向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，並加速淘汰落後產能，有助於鋼鐵供需趨於平衡，支撐後市鋼需。台灣方面，去年12月工業生產指數創新高，連續十個月正成長，在AI等新興科技應用崛起帶動下，經濟持續穩定擴張，鋼鐵市場維持穩健正向發展趨勢。

中鋼2025年1月營運概況(資料來源：中鋼)
中鋼2025年1月營運概況(資料來源：中鋼)

中鋼 鋼鐵

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