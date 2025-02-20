中鋼1月合併營業利益2.7億元年增114% 合併稅前淨利2.3億元年減70%

中鋼（2002）累計至2025年1月合併營業收入257億1,189萬元，年減19%；合併營業利益2億7,610萬元，年增114%；合併稅前淨利2億366萬元，年減70%。

中鋼表示，1月合併稅前淨利較2024年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入減少；惟風電毛利增加且營業費用減少的綜合影響，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。1月鋼品銷售量為551,448公噸；本年累計鋼品銷售量為551,448公噸。