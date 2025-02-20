獨／台塑河靜鋼廠籌組320億大型聯貸案 將在3月簽約

據透露，為政府新南向政策最具指標性投資案的台塑越南河靜鋼廠，近期內將向國銀新爭取12億美元（約台幣320億元）的聯貸案，全案已進入最後階段，預計3月底之前完成簽約，目前已知包括兆豐、中信、合庫、玉山、台企銀，將在該聯貸案出任管理銀行跟主辦銀行等要角。

知情人士指出，該12億美元的聯貸案，借款期間5年，因為借款人分別由河靜鋼鐵控股母公司，還有河靜鋼鐵出任，因此將分成兩筆進行借款，一筆是4億美金，由中信跟合庫出任管理銀行，另外一筆則是8億美金，由兆豐、玉山、還有臺企銀出任管理銀行。

此次的借款用途，為借新還舊和增加營運周轉金，最主要因應全球通膨仍在高檔使購料成本增加，因此也使得海外鋼廠的營運資金需求更高，尤其川普2.0帶來的不確定性更高，也使企業集團更需要儲備糧草，在越南的河靜鋼廠也不例外；至於是否還有新的資本性的支出，也引市場高度矚目。

台塑河靜鋼廠的兩座高爐分別在2017年及2018年點火生產，而台塑河靜（開曼）為100%持有台塑河靜鋼鐵的控股母公司，是由台塑結盟中鋼集團與日本JFE鋼鐵，在越南成立一貫作業煉鋼廠，是非常具有代表性的跨國鋼鐵投資案。

該跨國投資案迄今近10年，期間不僅國銀加持，日系銀行也來助陣，最具代表性的就是2023年3月，當時河靜鋼廠簽下15億美元的聯貸案，除了由一銀、華銀、跟玉山出任管理銀行之外，日商三菱日聯銀行也加入管理銀行陣容，當時聯貸的目標額度是15億美元，但最後超額認購則達到1.57倍，國銀捧場由此可見。

時隔2年，儘管台塑的股價處於歷史相對低點，但是該聯貸案大型銀行仍然相當捧場，國銀主管不諱言，台塑集團畢竟是老字號的集團，大家都非常重視跟該集團的往來，更何況河靜鋼廠的運作已經相當的成熟，因此該聯貸案超過一半以上的大型公股行庫都會參加，尤其兆豐銀行此次更重返聯貸管理銀行的陣容，中信銀行亦新出任河靜鋼廠這次聯貸案的管理行，都受到市場高度矚目。