大艦隊深耕永續！佳世達被標普年鑑評為全球TOP 5%企業

系統整合大廠明基佳世達（2352）集團長年積極實踐永續作為，並於20日宣布，團隊已連續第二年入選2025標普全球永續年鑑(The S&P Global Sustainability Yearbook 2025)並獲得全球排名前5%的肯定。在全球超過62大產業、7690家企業的激烈評比中，本屆僅780家企業入選年鑑。佳世達此次獲得86分(滿分100分)，較前一年度增加5分，以優異的成績蟬聯Top 5%，再度入選標普全球永續年鑑。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以2027年高附加價值事業獲利過半為目標，透過四大營運方針，集結大艦隊夥伴，厚植永續經營基礎。佳世達及大艦隊夥伴積極在環境、社會、治理面採取永續行動，2024年佳世達集團共榮獲約35項海內外永續獎項，證明大艦隊深耕永續的卓越表現備受肯定。

環境面向，桃園雙星工廠由銅級綠建築認證升級為銀級綠建築認證，並取得綠色工廠標章。佳世達自身碳排放量範疇1及範疇2較基準年下降51%，並實踐綠色設計，打造低碳產品，降低能源消耗，減少材料用料。佳世達採購之材料當中有43%為回收材料，有效降低供應鏈產生之碳排放與資源耗用；在降低自身營運碳排放部分，也獲得經濟部以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助，致力於帶動合作夥伴進行低碳轉型。

社會面向，佳世達長期投入打造多元平等共融的工作環境，連續六年蟬聯亞洲最佳企業雇主獎，員工留任率高達92%、員工持股信託入會率達90%，以產業競爭力和多元平等之友善工作環境來號召世界各地優秀人才，並投入於育才、留才，重視人力資本。攜手明基基金會，20年來長期支持彰化溪州之小農耕作，認養農田並導入友善農法，不僅回饋社區，同時提升生態服務系統。

治理面向，佳世達公司治理評鑑維持在上市公司前6%~20%的表現，自2019年起連續六年名列公司治理100指數成分股。2022年達成第一階段轉型目標「2022年高附加價值事業營收過半」，持續朝第二階段「2027年高附加價值事業獲利過半」邁進。