畫家與企業家作公益行動 菩薩助學協會一天收到70萬善款

藝術傳愛助學無礙！台中新銳畫家邱美粧，去年12月下旬在台中市勝群多功能會館作首次個人畫展，首展就傳出好消息，將她畫作售出的45萬元，於20日全數捐給台灣行動菩薩助學協會，作為清寒學生助學之用。

有感於邱美粧的畫美心美，台灣行動菩薩助學協會前理事長，也是勝群金屬董事長陳武華，現場加碼再捐出15萬湊足60萬元，讓愛心再擴大。

今天的捐贈活動結束後，行動菩薩助學協會前理事長、精湛建設總經理陳志聲，也以10萬元買了邱美粧的畫，邱美粧當場將這10萬元回捐給協會，如此愛的推廣，善的循環，在現今社會上增添許多溫暖。

有十幾年畫齡的邱美粧，一年前把工作室設在勝群會館的1樓，在這一年中，她觀察到勝群金屬董事長陳武華，常免費提供公益團體使用會館的會議室，並提供優質的展覽空間給藝術家作展演，不收藝術家展演費，由藝術家自行捐款做公益，讓她非常感動，因此決定將自己個人的首展在這裡展出，並將售出的畫作金額全數捐出，助學台灣清寒學子。

邱美粧說，將自己對生命的體悟生活熱愛，從指尖流於畫布上，而這個愛透過售畫所得捐助清寒學生，愛又從畫作躍出，這也是愛的分享及感染。

陳武華說，自己生命前半場，努力世間事業，創立出勝群品牌，中部大概有七成多的建案，都是用勝群所產或所代理的產品，而在公司幫忙的二代，也能秉持一代專注品質提升，誠信經營的核心價值，讓他可以放心的在生命下半場投入公益志業，回饋社會，「勝群會館不是一般展覽館，是給年輕藝術家展演才華的公益平台」。

此次活動也邀請現任行動菩薩理事長陳三奇等理監事們共同參與。陳三奇為感謝邱美粧及陳武華的愛心，特地回贈感謝狀以表謝意。

陳三奇表示，在接任理事長時戰戰兢兢，因為前幾任都做得非常好，他深怕自己砸了行動菩薩的招牌，但他的指導「學長」陳武華，不但在上任時就捐百萬安住他的心，遇事求教，也是有求必應，給予最溫暖有力的協助，這次又與畫家邱美粧捐款60萬元，這種任運而起菩薩心腸，就是台灣最美的一道風景。