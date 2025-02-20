北中建商一致看好 台中十四期房市熱度不墜、後市可期

台中十四期重劃區已躍升為全台建商競逐的置產焦點，不僅推案量居冠，購地熱度亦持續升溫。根據樂居網統計，十四期目前線上銷售個案多達41案，2024年全年成交戶數高達1,635戶，穩坐中台灣各大重劃區之首，也吸引北、中部建商爭相插旗，展現無可撼動的市場磁吸力。

市調顯示，首季重點案場包括台中巨蛋首排指標案「磐興寬悅」與區域最大規模開發案「寶輝PARK」，均備受市場矚目。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，十四期重劃區受惠於台中洲際棒球場、台中巨蛋、台中漢神洲際購物廣場等大型建設題材的加持，預售屋市場正逐步轉向剛性自住需求與長期資產配置考量。對優質建商而言，十四期仍具高度吸引力，成為未來佈局的核心戰略區域。

觀察第1季推案動態，台中巨蛋周邊備受矚目，其中唯一坐擁巨蛋首排視野的「磐興寬悅」更是市場焦點，總銷金額約20億元，將成為磐興建設的品牌代表作，致力打造具國際視野的頂規住宅標竿。

磐興建設在十四期已推出「磐興寬心」與「磐興寬境」兩案，平均逾七成客戶來自既有住戶及其親友轉介，展現品牌深厚的客戶黏著度與信任基礎。新案尚未正式公開，在粉絲圈掀起熱烈討論與高度期待，彰顯磐興建設獨特的品牌號召力。

其中，「磐興娘家館」更扮演了關鍵角色。秉持「致贈一個精緻的禮物盒給這座城市」為設計初衷，磐興娘家館不僅作為企業總部兼接待會館，更是十四期首座由建商自建的企業旗艦基地。

有別於傳統以銷售為導向的接待中心，娘家館以深耕品牌價值為核心，定期舉辦涵蓋生活、人文、美學與公益的多元活動，內部員工更具備茶道、花藝、廚藝等職人水準，化身活動領航者。這種以生活美學為核心的品牌經營，成功強化粉絲黏著度，並有效轉化為亮眼銷售成績，成為磐興建設穩健成長的推手。

近期磐興粉絲引頸期待的「寬心」即將交屋，從娘家館外廊到寬心街廓規劃大面積退縮，延續企業ESG友善鄰里宗旨。

而寶輝在美和段「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」等三案，則是區域最大規模開發案，總面積合計近4,000坪，三塊基地都是三面臨路的完整街廓，且將同步動工，該案將攜手JOHNSON FAIN事務所及NIHON SEKKEI等國際團隊設計，規劃45、55坪產品。

另外，「舜元洲際段案」預計第1季正式亮相，將在公設空間融入豐富運動機能，帶來與洲際段區域條件與人文環境吻合的新穎設計。

後續包括北部建商，及惠宇、大毅（2478）、敦泰（3545）、新業、亞昕（5213）、大城（6171）、坤悅（5206）、元城等在地建商十四期仍手握庫存土地、伺機推案，為區域市場注入強勁的成長動能。

隨著區域熱度攀升，實價登錄亦屢創新高。仁平段「惠宇MY PARK」已揭露68筆交易，均價達73.5萬元，最高單價76.1萬元，總價上看4,359萬元；美和段「龍寶有愛臻邸」揭露29筆，均價77萬元，最高單價80.2萬元；鄰近的「華固（2548）豐匯」則揭露44筆，均價76萬元，最高單價突破81.2萬元，刷新區域紀錄。

在購地方面，北部大型建商如達麗（6177）、亞昕（5213）、華固（2548）於一年內二度購地，遠雄（5522）、冠德（2520）、大陸、寶佳等亦持續加碼，過去一年合計購地面積達1.2萬坪，總金額近百億，顯示建商對十四期未來發展的高度信心。

隨著市場回歸剛性需求，購屋族將更重視建商品牌與規劃實力，十四期作為全台矚目的核心戰場，品牌競爭態勢勢必更加白熱化，未來潛力可期。