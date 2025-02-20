85度C美國營收明年有機會破百億 八方雲集規模經濟可期

餐飲業近年紛紛赴美發展，其中，美食-KY（2723）持續擴大版圖，可望成為第一個在美國市場挑戰百億規模的台灣烘焙餐飲品牌。美食-KY去年在美國的營收規模已達到80億元，並連續四年雙位數年增，法人估，85度C明年在美國不僅將正式突破百店，同時將來到百億營收。同樣在美國發展順利的八方雲集去年也完成第11家門市設立，同時，手上已有9家簽約拓展計劃。

除了85度C、八方雲集，餐飲股今年包括瓦城（2729）、王品（2727）都預計赴美開出第一家店。其中，瓦城首家門市選址於洛杉磯比佛利山莊附近的知名高端商場，占地超過100坪，內部設有126個座位，並規劃酒吧區。將將在上半年開始進行內裝拆除與裝修工程，目標於9月展開試營運。

美食-KY表示，美國市場快速發展，已連續47個月營收正成長，來客數連年增加。今年並首度進軍東岸市場，紐約市、紐澤西州1月雙雙開出全新門市，使門市數量一舉突破80店。儘管年初洛杉磯及休士頓等重要市場雙雙經歷極端氣候影響，但美國市場元月貢獻合併營收仍較去同期成長高達20%。法人預估，全美85度C今年將新開10-13家店，2026年上半年店數有機會將破突破百家。

八方雲集美國市場的經營策略正逐漸顯現規模效益，自2022年進入以來，公司持續增加門市數量，且繼加州之後跨足德州市場，並建置中央工廠預計第2季啟用。美國市場是八方雲集國際化進程的指標性地區，透過持續強化當地化策略，包括商品組合設計、快餐餐飲服務模式及品牌行銷溝通，提升經營效率，以更貼近美國消費市場的樣貌。

八方雲集表示，以往僅聚焦在臺灣內部消費市場，相對穩定與熟悉，但這幾年全球化式微，地緣政治興起，區域型經濟市場移轉，都深刻影響公司在海外的戰略選擇，國際化思維看的不僅僅是銷售市場選擇，還包括國際原物料採購、氣候變遷衝擊帶來的新國際準則等，並影響長線布局。