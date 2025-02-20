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孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

和康生技限制經銷商注射劑轉售價 公平會開罰30萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
醫院示意圖。聯合報系資料照片
醫院示意圖。聯合報系資料照片

關節內注射劑為治療退化性關節炎疼痛的重要方式之一，醫師透過關節腔內注射玻尿酸，有助於潤滑關節、減少磨損、提升活動度並減輕疼痛，但公平會近期接獲檢舉，發現和康生物科技股份有限公司（1783）（下稱和康公司）涉及限制經銷商轉售價格，經審議後認定違反公平交易法，在2月19日的委員會議決議開罰新台幣30萬元。

公平會指出，關節內注射劑可分為1、3、5劑型，同劑型產品的健保支付點數相同，因此價格成為經銷商競爭醫療院所採購的主要手段。然而，和康公司在與經銷商簽訂的合約中規定，市場訂價或調整須經公司同意，且即使經銷商已與醫療院所談妥價格，和康公司仍要求以接近3倍價格重新議價，甚至對原訂單暫停出貨，以「斷貨」方式強迫經銷商接受其定價。公平會認定此行為已明顯限制經銷商的定價自由，構成不法。

公平會進一步說明，和康公司為國內主要關節內注射劑供應商，具備相當市場影響力，其限制轉售價格的行為不僅削弱經銷商競爭力，使其難以透過價格爭取市場，亦導致醫療院所無法享有市場競爭帶來的較低價格，對整體市場產生負面影響，且無合理促進競爭的理由，因此違反公平交易法。

公平會提醒，業者若限制下游經銷商的轉售價格，將影響市場競爭與價格機制的正常運作，為公平交易法所明確禁止，企業應確保營運符合相關法規，以避免違法受罰。

公平會 生物科 負面

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