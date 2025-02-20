2025買房必看！十大建商好感度揭曉

買房前多做功課！購屋更有保障

2025年1月，新北三重某建案驚傳施工倒塌意外，再度掀起民眾對建商施工品質與財務穩健度的擔憂。馨傳不動產智庫執行長何世昌過去也曾建議，購屋族可從「公司成立時間、過去推案量、財務穩健度」等三大面向著手篩選，例如建商成立未滿5年或推案量不足10件，就得提高警覺，避免踩雷。

房市資訊平台「591新建案」、「住展雜誌」近期盤點各大建商2024年在全台或北台灣的總銷金額，公布「2024年十大建商排行」，這些房市巨頭不僅手握龐大推案量，更是市場關注焦點。《網路溫度計DailyView》綜合兩份榜單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出「建商好感度TOP 10」，帶你一次掌握建商們近一年建案表現與網友好感焦點。

No.10 國賓大建設

2024年北台灣推案量1、推案總銷金額200億元

近年來，政府積極推動東區門戶計畫、南港經貿園區等大型建設，加上四鐵共構、百貨林立等利多，讓南港區域房市聲勢水漲船高。此外隨著輝達（NVIDIA）宣布在台擴大投資、第二座研發中心進駐「潤泰玉成」A辦大樓，全球科技巨頭齊聚南港，高科技產業走廊初具規模，也讓這裡成為科技人才的置產熱點。

國賓大建設位於台北市南港區的水岸景觀宅「東方大境」，於2024年房市逆勢階段公開，以低總價、低首付的購屋方案，成功在南港房屋市場吸引自住及換屋族群的目光。YouTuber「阿格力博識」於2024年11月拍攝影片介紹，解析該案區位與「7%優付方案」，引發熱烈回響；不少網友留言表示「我有去看，也不小心簽了」、「我在南軟區域20年看著周邊漸漸改變，早點買的人真的都有賺到」、「首付7%真的有嚇到」、「看了我也好想買」，成功帶動建案人氣外，也順勢提升國賓大建設的網路好感度。

No.9 愛山林建設

2024年全台推案量14、推案總銷金額487億元

愛山林建設近年主攻蛋白區大型造鎮案，以高坪數、高總價取勝，2024年推案量穩定攀升。其中，基隆暖暖區「城上城2－美麗上城」與新竹寶山的「宏道新竹帝寶」等大案，成為撐起業績的重要推手。這類郊區新案主打生活機能改善，吸引首購族與換屋族，成功帶動區域房市熱度。

2024年6月13日，央行宣布調升存準率一碼，同時推出第六波房市信用管制，市場一度擔憂房市降溫。沒想到隔日營建股不跌反漲，愛山林更衝上6％漲幅，直接創下1990年6月以來新高，還一度飆上198元價位，讓品牌網路聲量與好感度雙雙上揚。不過，短暫樂觀後市場迎來震盪，9月央行再出重手，第七波限貸令來襲，營建股全面重挫，愛山林股價也難逃下殺，至9月23日跌停作收。

No.8 中悦建設

2024年全台推案量8、推案總銷金額585億元

中悦建設有「桃園豪宅一哥」之稱，除了長期深耕桃園市場，近年也瞄準企業置產需求，跨足商辦領域。2024年，中悦在新北新莊副都心推出「松TOWER」、「栢TOWER」兩大商辦案，總銷金額雙雙破百億，帶動全年總銷突破585億元，首度躋身全台建商前六強。

不過最受網友關注的，仍是位於桃園經國重劃區的住宅案「中悦松栢花園」。該案坐擁「國道、捷運、轉運站」三大交通樞紐優勢，未來捷運通車後，更能快速串聯機場捷運、台鐵與高鐵，區域發展潛力備受看好；基地還緊鄰水岸景觀，中悦特別為每戶設計L型超低檯度、180度廣角大窗景，住戶可獨享河岸第一排視野，成為案場一大賣點。

值得一提的是，中悦近年建築風格升級，擺脫過去為人詬病的「古典土豪風」，轉型現代時尚設計。2024年推出的「松栢花園」外觀簡約大器，內裝質感提升，獲得不少網友肯定「中悅終於進步了，不然以前的看的有夠膩又老氣」、「中悅這次改成現代風來設計外觀，超棒的」、「這棟不論外觀還是內部設計都有豪宅的水準」、「這案子也太漂亮，水岸第一排太難得了」。

No.7 新濠建設

2024年北台灣推案量2、推案總銷金額200億元

新濠建設憑藉土城頂埔捷運站周邊的「新濠岳」推案，一舉挺進北台灣建商榜單，該案開價最高達8字頭，不僅刷新土城房價紀錄，建商銷售表現也同樣亮眼。

「新濠岳」位於中央路四段巷弄內，鄰近運校重劃區，規劃逾600戶大型社區，主打1至3房，最小坪數12坪起跳，總價約1,100萬起（含車位），瞄準首購與小家庭買盤。該案強調鑽石綠建築，並提供10年防水保固，公設部分更規劃泳池、健身房、KTV等休閒設施，滿足住戶對生活品質的需求。由於地段鄰近捷運站，且生活機能完善，讓不少網友看好未來增值潛力，「之後有要生小孩的話，新濠岳在土城國中學區」、「新濠岳有12坪1,000萬套房，均價應該蠻好啦」、「2024年土城最受矚目的案子期待一下」、「新濠岳這種自己住滿剛好的」、「建材品質和室內配備都有一定的水準」。

No.6 國泰建設

2024年全台推案量8、推案總銷金額602億元

國泰建設向來是購屋族心中的穩健品牌，長期以來以品質與口碑著稱。2024年，國泰在台南永康鹽行重劃區推出指標案「國泰仰睦」，成交價直逼5字頭，不僅創下當地新高價，銷售狀況也在品牌光環加持下持續火熱。同年，國泰在北台灣的合建案表現同樣亮眼，包括新北三重區「RiVER PARK」、中和區「META PARK」與「METRO PARK」，這幾個案件在市場氣氛尚佳的上半年進場，成功躲過後續房市波動，銷售穩健，甚至站上8字頭單價。

除了推案表現出色，國泰建設也因一則話題性事件意外衝上網路熱搜。2024年9月3日，臉書專頁「台南式 Tainan Style」發文透露，位於花園夜市對面的激點情境旅館G Motel熄燈拆除，引發不少台南在地人感慨萬分。這處經營超過20年的旅館，確定由國泰建設斥資9.2億元買下，每坪成交價達89.7萬元。隨著拆除消息曝光，不少網友湧入留言分享青春回憶，「我老爸的傳奇地點，要拆了」、「想當初情人節外面大排長龍」、「果然摩鐵就是養地用的」、「台南幾乎都快變國泰的地」，話題也意外帶動國泰建設的網路好感度攀升。

No.5 大同建設

2024年北台灣推案量1、推案總銷金額250億元

大同集團可說是百年老字號企業，目前手握全台47萬坪土地，市值估算超過3,000億元，土地實力驚人。近年積極投入資產活化，除了持續發展電力、綠能等本業，也逐步投入房地產開發。2023年熱銷完售的「大同莊園3期」總銷160億元，預計2026年底入帳；2024年在中和推出總銷200億元的捷運聯開宅「大同新紀元」，更是引起市場矚目，成為房市928檔期的焦點案。

「大同新紀元」坐落於捷運萬大線連城錦和站，主打1站雙捷運、3站直達台北市，約20分鐘就能抵達中正紀念堂站。交通便利性成為該案一大賣點，再加上規劃多元坪數，從小宅到家庭型產品都有，符合首購與換屋族需求。在新案釋出有限的中和區，該案格外搶手，不少買家在網路上興奮分享搶下房子的喜悅，獲其他網友留言祝福「捷運就保值 人氣保證」、「周遭環境對本案影響較小，因為出站即到家，要去哪都行」、「有去看，隔戶牆是濕式輕隔間，音效果好很多又可減輕大樓重量」、「通車後環境會好一點」、「恭喜恭喜」。外界普遍看好「大同新紀元」將成為大同房地產開發的新代表作，隨著購屋族在網路上熱烈討論，大同建設的網路好感度一舉躍升，擠進前五名。

No.4 璟都建設

2024年北台灣推案量2、推案總銷金額185億元

桃園航空城計畫是全台規模最大的都市開發案，自2021年正式啟動後，便成為房市焦點。未來，航空城將串聯青埔、大園、桃園機場，預計打造32萬人口的新興都會區，創造2.3兆元產值，帶來20至30萬個就業機會，因此成為各大建商卡位搶地的必爭之地。

深耕桃園的璟都建設，2024年看準航空城發展潛力，在大園客運園區推出指標大案「璟都航空城」。該案基地面積達4,147坪，預計興建9棟住宅大樓，規劃地上15樓、地下4樓，主打2至3房產品，是璟都成立25年來規模最大的開發案，總銷金額上看100億元，開價每坪約33至35萬元。大園客運園區坐擁多重交通優勢，鄰近國道二號、機場捷運A15站，往返桃園高鐵站、桃園機場十分便利。此外，隨著國際科技巨頭及產業進駐，帶動就業與住宅需求，預計將成為雙北輕移民置產熱區。

No.3 宜誠建設

2024年北台灣推案量6、推案總銷金額233億元

桃園青埔特區近年房市熱度持續攀升，不僅擁有機場捷運、高鐵雙軌道交通優勢，更集結美術館、棒球場、會展中心、亞洲矽谷創新研發基地等重大建設，加上華泰名品城、IKEA旗艦店等商業投資案陸續進駐，區域房價水漲船高，目前新案開價普遍站上6、7字頭，發展潛力備受看好。

宜誠建設也看準青埔發展趨勢，2024年329檔推出位於A17站的建案「宜誠賦」，成為話題焦點。該案步行15分鐘即可抵達青埔高鐵站、捷運A17站、華泰名品城、新光影城等地，交通、生活機能俱佳。產品規劃一層四戶，主打2至3房，建材用料講究，吸引不少購屋族青睞。有網友在論壇分享成功購入的喜悅，也獲得其他網友認同「這個宜誠賦確實在青埔給的建材誠意滿滿，格局也很不錯，當初一看到就立刻下訂」、「原來是鄰居，恭喜買到好案子」、「這建案等了超久，果然沒有讓人失望」、「格局也很棒，最主要是離捷運跟交流道很近」。

No.2 富宇建設

2024年全台推案量19、推案總銷金額862億元

富宇建設2024年推案量大爆發，全台總銷金額達862億元，較往年成長近三倍，可謂年度黑馬。其中，台中仍是推案主力區域，尤其在北屯、南屯一帶，案量達450億元，占整體供給將近一半。同時，富宇也積極卡位蛋白區，鎖定首購族群，在沙鹿一口氣推出8案、700多戶，搶攻剛性需求市場。

不過在2024年6月1日，一篇PTT貼文引爆話題，帶動富宇建設的網路好感度爬升。原PO指出，富宇建設負債比飆破8成，財報顯示「約當現金僅1.6億元，占總資產1.5%」，反觀存貨高達93億元，占總資產87%。原PO質疑，在購屋潮後理論上建商應獲利豐厚，但富宇等建商卻呈現高負債、高庫存狀態，恐怕是囤房壓力低，導致「債養債」槓桿操作。此文一出，不少網友熱烈討論「負債比這麼高真的安全嗎」、「會不會哪天爆掉啊」。不過，也有另一派聲音認為建商高負債是業界常態，無需過度解讀，「不怕才這點負債，大家幫他們負擔40年了」、「沒事啦，爆了再說啊」、「銀行都不在意了，你急什麼」。

No.1 聯聚建設

2024年全台推案量3、推案總銷金額440億元

聯聚建設2024年憑藉台中七期重劃區的「聯聚玉衡大廈」與「聯聚理安大廈」，首度擠進591新建案統計的全台十大建商榜單，穩固其在豪宅市場的頂尖地位。聯聚長年被譽為「台中豪宅一哥」，以高端建築品質與頂級物業管理聞名，成功吸引高端客群持續買單。

本次調查期間，大多聚焦在聯聚的高端定位與住戶體驗，不少網友稱其為「夢想豪宅」，更被形容為房市中的「勞斯萊斯」，讚譽「超級有錢人才買得起」、「家人和朋友有實際住聯聚，對於他們的物業管理體系是讚不絕口」、「聯聚真台中豪宅一哥無異議」、「聯聚瑞和應該至少五到十年內都會是台中第一豪宅」，進一步拉抬聯聚建設的網路好感度。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年02月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2024神回顧／新青安、大都更、打房...年度房市焦點Top 10揭曉

紅包、年終怎麼用才聰明？10大熱門投資理財工具 世代焦點揭曉

新年大掃除才發現 十大灰塵系家電揭曉！花錢買了是值得還是後悔？

買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

網友最關注周邊房價的十大高鐵站！台北站竟掉出榜 哪區最有爆發力？