低碳旅遊夯 首家民宿取得黃金標準國際減碳證明

低碳永續旅遊已成全球趨勢，南投縣日月潭頭社文史采風發展協會整合社區資源，在交通部觀光署日月潭國家風景區管理處及台灣觀光創新協會的支持與輔導下，推動全台首條由社區發起、以農村為主體的碳註銷遊程—「日月潭秘境頭社活盆地二日碳註銷輕旅行」。此遊程採用「巴黎奧運模式（ARO模式）」管理碳排放，可最大程度降低旅遊碳足跡。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，此遊程採用「巴黎奧運模式（ARO模式）」管理碳排放，透過「避免（Avoid）、減少（Reduce）、抵銷（Offset）」三步驟，最大程度降低旅遊碳足跡。遊程經台灣觀光創新協會輔導計算碳排放，並由台北城市科技大學永續觀光研究中心查核，每位旅客碳排量為36.07公斤。無法避免的碳排部分，則透過禾豐碳中和有限公司購買碳權，並獲得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，確保低碳旅遊可量化、可認證。

首發團於2025年2月19日至20日，迎接宜蘭觀光民宿行銷協會16位業者，探索這座保留純樸風貌的農村秘境。協會總幹事范懷仁表示，頭社活盆地擁有珍貴泥炭土地質，具高碳儲存能力，被譽為「隱藏版碳匯寶庫」。協會成立「日月潭活盆地綠色騎跡」電輔車小組，帶領旅客以低碳移動方式深度體驗頭社的土地、人文與歷史。

此外，遊程住宿的「散步的雲-日月潭生態民宿」，2019年通過CU-GSTC永續旅遊認證，2022年獲環保署環保旅館銀質獎，並於此次遊程取得國際碳註銷證明，成為全台首家取得此證書的民宿。根據計算，每位旅客住宿碳排量為13.74公斤。「散步的雲-日月潭生態民宿」主理人范懷仁表示，未來希望企業與機關能選擇在頭社舉辦活動或入住民宿並取得碳註銷證明，帶動低碳永續旅遊發展。

魚池鄉長劉啟帆表示，頭社活盆地擁有獨特自然環境與農村文化，此次碳註銷遊程展現社區自主發展力量，推動魚池鄉邁向低碳永續旅遊。未來公部門將持續支持在地團隊，發展更多結合生態、文化與減碳概念的旅遊方案，使魚池鄉成為台灣永續旅遊典範，吸引國內外遊客以環保方式深度體驗這片土地。

參與遊程的宜蘭觀光民宿行銷協會表示，此次參訪體驗不僅獲得國際黃金標凖的碳註銷證書，更感受到頭社活盆地的純淨自然、農村慢活氛圍、在地導覽熱情與濃厚人情味。這次異業合作示範了低碳永續旅遊如何與地方文化深度結合，讓旅宿業者不僅提供住宿，更成為旅客探索地方的引路人，提升旅人對地方的認同感，促進回流與再訪，為台灣永續旅遊發展開創新典範。