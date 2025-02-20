建商最愛代銷曝 專家：房市走冷更考驗銷售技巧

住展雜誌統計排行北台灣2024年十大代銷在住宅產品接案狀況（不含商辦、廠辦建案），依接案量統計依序為海悅、新聯陽、甲山林、新理想、創意家、新高創、信義、聯鑫、漢華、甲桂林，接案量介於248至1,694億元，總接案量來到6523.3億元，年增27.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，2024年上半年房市一片欣欣向榮，推案都走順銷，代銷業者大嚐甜頭，紛紛搶接大案，創造量體，雖然下半年的銀行貸款滿水位危機、央行新一波打炒房政策，逆轉市場信心，但早已承接規劃的新案難以說停就停，持續累積案量，此次奪下冠亞軍的海悅、新聯陽指標案不乏在冷氣團中登場，展現接案實力外，指標大案量多價高，也只有老字號大代銷更具銷售上的信心。

2024年十大代銷之首的海悅，總接案量1,694億元，十多年以來的統計資料年年居冠，去年接下兩、三百億元案量的新北市淡海新市鎮的「新海城」，與中和區捷運宅「大同新紀元」，還有各達百億元量體的「METRO PARK」、「META PARK」，其中「大同新紀元」在房市寒冬中仍傳買氣，一哥操盤能力表露無遺。

居二、三名的新聯陽、甲山林與去年名次相同，新聯陽接案量來到1,410.4億元，承接總銷600億元台北市文山區指標大案「元利四季莊園」成為最大助攻力道，另外手握一、兩百億元案量的台北市南港區「東方大境」、大安區「吾雙」，顯示其在都會區銷售經驗受到青睞，能長期與高價案建商合作，案量穩定。

季軍甲山林在去年承作住宅案量為967億元，多有自建自售案，且量體不小，促成在代銷與建商的十大排行上雙贏，又接下興富發台北市文山區的百億元大案「信義富境」，與茂德逾60億元的新北市三重區案「公園66」，知名建商的指定配合，強強聯手造就佳績。

第四至第六名的新理想、創意家、新高創接案量都在400多億元，其中創意家在前年跌出十強，去年強勢回歸，接下新北市三重區的百億元指標案「RiVER PARK」成為大補丸，銷售順暢也彰顯經驗老道。

其中新理想與新高創均為排行榜上熟面孔，兩者各接下百億元大案桃園市大園區的「璟都航空城」、新北市林口區的「長虹天聚」，過去銷售戰績讓大建商持續信賴。

第七名為信義代銷，總計接下約350.4億元案量，指標案是台北市文山區的「將捷旅境.-真境」，與新北市新莊區「新月大河」、汐止區「宏盛心」，信義在結合房仲體系下，客戶資源強，締造不錯成績，可讓建商託付重責大任。

第八到第十名的聯鑫、漢華、甲桂林則皆兩百多億元接案量，新北市林口區的接案大王聯鑫，去年拿下百億元大案「原森TWIN TOWERS」，而漢華也接到建商王寶佳推出少見的百億元大案桃園市龜山區的「鴻築捷市閱」，有助入榜。

甲桂林去年接下的指標案有新北市板橋區的「大陸耑芃」，和台北市萬華區的「皇翔ASTER ONE」、內湖區「恆悅麗山」，建案名氣高亦為代銷品牌加分。

展望今年，陳炳辰分析，2025年房市狀態動盪，代銷將面對建商開價不讓步，買方不降不進場的雙重壓力，考驗銷售技巧、與建商之間的默契、對於市場風向掌握度，及自身資產實力，是否有代銷遭中途汰換，或有更積極的新生力軍崛起，為蛇年排行可注意之處。