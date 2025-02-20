電動車市場旺 有望挹注電動車概念基金表現

根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）及DIGITIMES的調查與預測，預估2025年全球電動車銷量年成長分別為30%及18.8%，銷量分別可達到1,510萬輛及2,047萬輛，全球電動車市場仍可見到蓬勃發展。

法人分析，然因不同市場的政策，表現差異將進一步加大，根據DIGITIMES資料，中國仍將主導全球電動車市場，銷量達到1,425萬台，市場滲透率將上看54.6％，主因中系車企持續推出高性價比的平價電動車款及政府政策延續支持所致。

歐洲車企面臨歐盟嚴格碳排放標準及應對中國車企競爭，主推經濟型電動車款加速轉型，歐洲市場今年有望恢復成長，年增率將為11.7％。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，研究機構Rho Motion公布數據指出，2025年1月全球純電動車和油電混合車銷售比去年同期成長近18％，其中歐洲與美國的增幅超越中國，為去年2月以來首見。

雖然川普政府的關稅議題仍在擾亂汽車行業的股價，但在美國經濟穩健、疫情導致的需求推遲的支撐下，美國汽車銷售仍保持堅挺。混合動力車的需求卻十分旺盛，且推估混合動力車可能是公司利潤的驅動力。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，中國政府1月宣布將消費者買車「以舊換新」的補貼方案延長至2025年，為要扭轉逐漸蕭條的電動車銷售以及提振經濟成長。而歐盟最新的二氧化碳排放法規於2025年正式上路，將拉抬電動車需求。

一系列政策包括關稅將推動大量以電動車、製造業為重點的在地投資，並最終實現汽車自主領域的國內自給自足。之後自動駕駛技術的快速發展，將加速電動車的滲透率及應用，可留意電動車產業發展趨勢。