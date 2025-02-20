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華人新零售公司從事多層次傳銷未報備 公平會開罰30萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣詐騙橫行，擔心多層次傳銷不當營運，公平會三令五申從事多層次傳銷一定要先報備。示意圖。圖／AI生成
台灣詐騙橫行，擔心多層次傳銷不當營運，公平會三令五申從事多層次傳銷一定要先報備。示意圖。圖／AI生成

公平會昨天委員會議通過，華人新零售股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣30萬元罰鍰。

公平會表示，華人新零售公司自112年6月開始對外招募會員，參加會員需購買、推廣「癌篩健檢專案」使用券，會員可透過介紹他人參加，建立多層級組織；又參加會員除可領取被介紹之會員購買入會使用券金額25％之「推薦獎金」，該會員亦可領取其招募第1代會員交易金額之「推薦津貼」、第2代會員交易金額之「責任津貼」，以及多層級之「管理津貼」。華人新零售公司經營模式係會員透過建立多層級組織，領取多層級獎金，符合多層次傳銷管理法所規範之多層次傳銷，但該公司未於實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法規定。

公平會提醒，民眾參加傳銷計畫或或組織前，可以上網至公平會網站（網址：https://fair.ftc.gov.tw/fair/report/report_search.aspx），查詢業者是否已向該會完成報備，而業者也應該在開始實施多層次傳銷行為前，依法檢具相關文件、資料向公平會報備，避免受到裁罰。

公平會 新台幣

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