逆風中誰是北台灣建商最愛？海悅奪接案第一、新聯陽亞軍

住展雜誌統計北台灣代銷接案情況，依接案量，十大代銷統計依序為海悅（2348）、新聯陽、甲山林、新理想、創意家、新高創、信義（9940）、聯鑫、漢華、甲桂林，接案量從248億至1,694億元，總接案量6,523億元，相比2023年增27.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，2024上半年房市欣欣向榮，推案順銷，代銷業者大嚐甜頭，搶接大案，雖然下半年銀行爆滿水位危機、加上央行新一波打房，逆轉市場信心，但早已承接的新案難以說停就停，持續累積案量。

此次奪下冠亞軍的海悅、新聯陽，所接新案不乏在冷氣團中登場，不少指標案量大價高，展現老字號代銷接案實力。

2024年十大代銷之首的海悅，總接案量1,694億元，十多年來年年居冠，去年接下兩、三百億元案量的新北市淡海新市鎮的「新海城」，與中和區捷運宅「大同新紀元」，還有各達百億元量體的「METRO PARK」、「META PARK」，其中「大同新紀元」在房市寒冬中仍傳買氣，展現一哥操盤能力。

第二名新聯陽接案量來到1410億元，其中包括總銷600億指標大案「元利四季莊園」。新聯陽手中另握一、兩百億元案量的台北市南港區「東方大境」、大安區「吾雙」，顯示都會區銷售經驗受到建商青睞，案量穩定。

季軍甲山林在去年承接住宅案量為967億元，除了自建自售案，不少知名大咖建商指定配合，包括興富發（2542）台北市文山區的百億元大案「信義富境」，茂德逾60億元的新北市三重區案「公園66」等。

第四至第六名的新理想、創意家、新高創接案量都在四百多億元，創意家在前年跌出十強，去年強勢回歸，接下新北市三重區的百億元指標案「RiVER PARK」成為大補丸，銷售順暢也彰顯經驗老道。

第四名的新理想與第六名的新高創均為排行榜上熟面孔，兩者各接下百億元大案桃園市大園區的「璟都航空城」、新北市林口區的「長虹天聚」，過去銷售戰績讓大建商持續信賴。

第七名為信義代銷，總計接下約350.4億元案量，指標案是台北市文山區的「將捷旅境.-真境」，與新北市新莊區「新月大河」、汐止區「宏盛心」，信義在結合房仲體系下，客戶資源強，可讓建商託付重責大任。

第八到第十名的聯鑫、漢華、甲桂林則皆兩百多億元接案量，新北市林口區的接案大王聯鑫，去年拿下百億元大案「原森TWIN TOWERS」，漢華也接到建商王寶佳推出少見的百億元大案桃園市龜山區的「鴻築捷市閱」。

甲桂林去年接下的指標案有新北市板橋區的「大陸耑芃」，和台北市萬華區的「皇翔ASTER ONE」、內湖區「恆悅麗山」，建案名氣高亦為代銷品牌加分。