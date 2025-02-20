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無印良品將持續展店 估今年業績達雙位數成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台灣無印良品總經理吉田明裕表示，今年業績將會達雙位數成長。侯思蘋/攝影
台灣無印良品總經理吉田明裕表示，今年業績將會達雙位數成長。侯思蘋/攝影

台灣無印良品吉田明裕總經理19日表示，2024年的業績目標已經達標，預計今年業績一定能比去年好，目標達雙位數成長，今年上半年將開出五家店，其中南港Lalaport店於3月開幕。

吉田明裕19日出席無印良品春夏新品展示會，會後他受訪表示，去年整體台灣的業績，除了衣物與生活用品外，以保暖的寢織與布製品表現最好，有兩到三成的成長。去年的店王則為2023年開幕的逾710坪的松高旗艦店，在交通便利與特殊品項的加持下，表現亮眼。

吉田指出，去年年底在全台持續低溫的狀態，整體秋冬的營運表現都很好，並有超出預期的表現。而在天冷的助攻下，床單被套、毛毯類商品都有10％以上成長，其中以多用途靠枕銷售最佳，去年賣出超過八萬個。

關於展店計畫，吉田表示，今年目前確定要開出的新店與改裝店有五家店，陸續還有其他店在與商場溝通中。無印良品目前有67家店，近年來大型店、店中店的形式為主要發展的方向，下半年也還會有大型量販店開設店中店計畫。

無印良品表示，近年來與量販店合作，除了看準量販店的吸客力以外，也希望加強品牌平價、什麼都有賣的特點，相較於過去無印良品在百貨開店，多以目的型消費者為主，量販店更貼近消費者的生活。無印良品也表示，每次的展店計畫都有良品市場團隊深入當地鄉鎮，期望跟當地產業合作，支持友善農作。

3月即將要開出的是南港LaLaport店、新竹大魯閣快閃店。吉田指出，南港LaLaport店坪數介於林口店與裕隆城店之間，大約300~400坪，會比小型店品項更豐富完整。

問及對於南港消費族群的看法，吉田表示，由於台北的城市發展是由西區開始，慢慢往東移動，南港算是台北市比較新開發的地方，要發展還是需要時間。他指出，目前還是信義區或西區的地方的消費能力較好，但南港還是具有極大的濳力。

無印良品表示，今年主要推動的商品為低門檻的戶外用品，看準台灣家庭對於野餐、露營的需求增溫，今年也積極開發簡便戶外商品，以便於攜帶作為開發目標。

被問及漲價問題，無印良品表示，雖在日本部分商品有小幅度的漲價，但台灣目前沒有調漲的打算。

消費 無印良品 量販店

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