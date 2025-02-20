三家企業股東會紀念品祭出超商百元商品卡
時序進入上市櫃公司召開董事會通過2024年財報，決定股東會召開時間，有些公司也宣布股東會紀念品；目前已有大同（2371）及永豐金（2890）先舉行股東臨時會，以及綠電（8440）召開股東常會，這三家公司都提供超商百元商品卡為股東會紀念品，對零股股東則需要完成電子投票。
三家企業中，以永豐金CP值最高，股價接近23元，順利可拿到價值百元超商商品卡的股東臨時會紀念品，可惜的是最後買進日已過，但即使已為零股股東者還要完成電子投票，截止日是2月28日。
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