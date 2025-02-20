加薪了！台灣好市多4月起調薪4% 服務員月薪最高6.6萬元

美式賣場好市多近日內部發出調薪通知，為提供更具競爭力的薪資與福利，其台灣區將於4月1日起進行薪資調整。其中，最高級服務員時薪上看384元，月薪可望來到6.6萬。

好市多4月起將調薪，助理員起薪將從每小時243元調升至253元，增幅約3.7%；服務員起薪則從261元上調至271元，增幅約3.8%。此外，其餘級別的時薪員工將獲得平均約4%的調薪，並在2026年與2027年所有時薪員工都將進一步調升，每年平均增加2%。

據悉，好市多這次調薪距離上次調整已有三年，上回於2022年4月1日，當時全體時薪員工每小時調升30元，助理員起薪從213元調高至243元，調幅達14%。相較之下，2025年4月的調整幅度較為溫和，起薪從243元提升至253元，增幅3.7%，比2025年基本工資最低時薪190元高出63元。

根據好市多內部數據，助理員（1級）自2025年4月1日起，起薪每小時253元，2026年將提升至276元，2027年再增至282元。以勞動部公告的平均每月工時173小時估算，2025年4月月薪約為46,883元，2026年提高至47,748元，2027年進一步達到48,786元。

好市多薪資結構採級數制，以最高9級來看，助理員2025年4月時薪可達358元，2026年增至365元，2027年提升至372元。換算月薪，分別為61,934元、63,145元與64,356元。

服務員部分，1級員工2025年4月起時薪為271元，月薪約為46,883元；2026年時薪增至276元，月薪達47,748元；2027年則進一步上調至282元，月薪約48,786元。最高9級的服務員薪資則更為優渥，2025年至2027年間，時薪依序為384元、392元與400元，對應月薪為66,432元、67,816元與69,200元。

對於今年的徵才計畫，好市多表示，徵才通常會是在寒、暑假，農曆年前、中秋前夕兩個時段，但主要還是依照各個賣場的人力需求調整，有意求職者可注意各個賣場櫃檯的公告，或是官方網站的資訊。好市多在全台擁有超過7000名員工，因福利待遇佳，離職率一直低於3%。