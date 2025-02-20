酷澎：飲料、零食排名洗牌

亞洲電商巨頭Coupang酷澎首度公布2024年品牌熱銷排名，因導入更多品牌銷售，從茶飲到瓶裝水、從碳酸飲料到運動飲料，乃至於泡麵和零食，Coupang酷澎站上都出現品牌競爭激烈的狀況，老字號有的穩占龍頭，有的跌落神壇，一些創新零食產品受到消費者關注，助力品牌突圍，整體市場動態變化引人注目。

維他露茶類產品長期以來銷量穩定，在Coupang酷澎平台也不例外，根據統計維他露連續兩年蟬聯茶類銷售冠軍，最受歡迎的茶飲系列包括每朝綠茶及御茶園。統一及可口可樂雖然仍位居第二及第三，但銷售占比顯著下降。光泉及悅氏推出更多元茶飲選擇吸引了消費者，而在2025年農曆新年期間，維他露的銷量持續驚人增長，是總體茶類別的四倍，可口可樂靠原萃茶品超過長賣的統一茶裏王及麥香系列，躍居第二位，顯示出其強勁的市場競爭力。

維他露和黑松過去是運動飲料競爭兩大品牌，在Coupang酷澎平台上，2023年兩大業者的運動飲料銷售額相當。但從2024年起寶礦力運動飲料加入戰局，黑松的顧客明顯轉向寶礦力，維他露舒跑的顧客則保持忠誠，維他露在運動飲料銷售穩居冠軍寶座。2025年農曆新年期間，維他露持續獨占鰲頭，增長速度達到運動飲料總類別的兩倍。

瓶裝水銷售方面，台鹽憑藉其具競爭力的價格和高品質產品，穩居站上瓶裝水銷售冠軍。近幾年盛行喝氣泡水的刺激口感，消費者購買也喜愛金車氣泡水、泰山Cheers氣泡水，表現也相當突出。

可口可樂系列碳酸飲料一向在實體與網路都是冠軍產品，在Coupang酷澎站上也不例外的銷售長紅，不過2024年，經典的黑松沙士和維他露P受到消費者關注程度大幅增長。且由於行銷和價格競爭力的提升，2024年第4季到2025年農曆新年期間，顧客從可口可樂、雪碧，轉向百事可樂及7喜的趨勢顯著增加。

台灣泡麵競爭激烈，品牌及口味都多元化，讓統一旗下泡麵「跌落神壇」，例如韓國品牌農心隨著導入品類增加，銷售不斷上升，在2024年成為Coupang酷澎站上銷售冠軍。但台灣經典在地泡麵味丹、味王及維力仍保持強勁增長，另外，以起司風味拉麵聞名的韓國品牌Ottogi（不倒翁）也深受消費者喜愛。在2025年農曆新年期間，維力泡麵銷量持續快速成長，但統一來一客杯麵等泡麵銷量則持續衰退。

在Coupang酷澎站上的洋芋片類零食商品中，台灣百事（Pepsico）旗下的樂事（Lays）、多力多滋（Doritos）及奇多（Cheetos）廣受高度喜愛，銷售增長速度是整體品類的數倍以上，顯示其在消費者心中的地位。也讓聯華食品的卡迪那、滿天星與華元波的多洋芋片的關注度略減。不過台灣零食廠商競爭激烈，華元憑著創新產品在2024年第4季表現出色，在2025年農曆新年成為站上銷量第一的品牌。相較之下，聯華推出新產品較為保守，可能在2025年面臨更多挑戰。

台灣的甜食愛好者是忠實熱愛消費者，在Coupang站上，2024年餅乾類產品的銷量相較於2023年增長了近四倍，深受Coupang酷澎顧客喜愛的台灣威化、福義軒及中祥蘇打餅乾吸引了不少原本是義美的老主顧，經典且創新的宏亞食品也受到了消費者的青睞。