和泰車（2207）搶贏頂級保母車市場，靠Toyota Alphard與Lexus LM兩款車，改變傳統「老闆座車」選擇模式。以往「老闆座車」以賓士S-Class、BMW大七系列、LEXUS LS的頂級豪華房車為主，在Toyota Alphard與Lexus LM推出之前，一年約有3,600台的市場規模。但Alphard與LM熱賣，傳統「老闆座車」規模剩約一半。

反觀保母車的市場卻持續擴增，只是擴增規模受限於原廠供應量，原廠供應多少，市場規模才有多少。

保母車需求熱度持續升溫，由於LM是老闆、層峰人士最愛，加上影視名人也搶買，供不應求。