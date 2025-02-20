快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

老闆座車 愈來愈紅

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）搶贏頂級保母車市場，靠Toyota Alphard與Lexus LM兩款車，改變傳統「老闆座車」選擇模式。以往「老闆座車」以賓士S-Class、BMW大七系列、LEXUS LS的頂級豪華房車為主，在Toyota Alphard與Lexus LM推出之前，一年約有3,600台的市場規模。但Alphard與LM熱賣，傳統「老闆座車」規模剩約一半。

反觀保母車的市場卻持續擴增，只是擴增規模受限於原廠供應量，原廠供應多少，市場規模才有多少。

保母車需求熱度持續升溫，由於LM是老闆、層峰人士最愛，加上影視名人也搶買，供不應求。

Lexus 保母 和泰車

延伸閱讀

神車Toyota RAV4終結Ford F-150連霸！晉升美國最暢銷車型

旗艦喊漲！Lexus LX車系於北美市場價格全面調漲！

豐田砸225億在上海蓋Lexus電動車廠！預計2027年開始投產

豐田獨資 在上海建電動車廠

相關新聞

俄烏和平紅利 帶旺散裝船

俄烏和平紅利發酵，散裝小型船先得利。全球散裝船市場已看到戰後重建需求，近一周噸數較小的散裝船「輕便極限型船舶」價格開始大...

頂級保母車躍一級戰區 現代、賓士競相推新車款

百億商機的保母車成市場焦點，和泰車旗下Lexus LM與Toyota Alphard老闆座駕受歡迎，賓士V-Class、...

智慧經營／台鹽董事長丁彥哲 三大策略 再造品牌

台鹽新任董事長丁彥哲以獨到見解和銳利眼光為公司體質把脈，將率領經營團隊推動三大策略方向，包括創造高附加價值的新明星商品、...

ESG最前線／環安衛證照管理 AI 數位工具幫忙

企業營運中，環境（Environment）、安全（Safety）與衛生（Health）的「環安衛（EHS）」管理至關重要...

美鋼價暴漲 國內鋼廠動起來 計劃提前開盤作業

俄烏停戰重建需求旺，加上美國鋼鋁關稅推升，根據重磅商情顯示，美國鋼價暴漲，熱軋母材在美國時間18日每公噸突破900美元，...

連鎖效應／大陸茶飲登港股 寫成功法則

由三位浙江理工大學同學，於2010年創業的大陸新中式茶飲品牌古茗，歷經15年的經營，以9778店規模，甫於2月12日在港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。