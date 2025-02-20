頂級保母車躍一級戰區 現代、賓士競相推新車款

百億商機的保母車成市場焦點，和泰車（2207）旗下Lexus LM與Toyota Alphard老闆座駕受歡迎，賓士V-Class、現代汽車推出全新STARIA CEO BOSE車款，同樣鎖定高階商務尊榮需求。加上和泰車取得原本大陸上千台LM的配額，頂級保母車成為今年車市的一級戰區。

頂級MPV（多功能休旅車）由於空間優勢，成為老闆們的最愛。和泰車旗下兩款MPV車款，包括Lexus LM與Toyota Alphard，每款車的年度配額都不到千台，但已接、待交訂單都在三、四千台左右，新車炙手可熱。

由於需求強勁，車主除了不要求議價，甚至交車後還可以加價轉售。不過今年一開年情況就出現變化，日本原廠增加Toyota Alphard的產能，台灣原本要等上四年才能交車，現在降到二年；LM更傳出增加上千台配額，不過仍有3,000張待交訂單，顯示需求仍高於供給。

頂級保母車品牌市況 圖／經濟日報提供

現代汽車旗下高端MPV車款STARIA銷售再創新高，總代理南陽汽車指出，現代STARIA以星艦概念外型、頭等艙等級座艙、極大化的乘坐空間及車內高度，並配備電動滑門、Hyundai Smart Sense Level 2半自動輔助駕駛等多樣智慧科技功能，在台灣市場獲得高度評價。上市至今累計銷售超過3,000台，2024年在該級距市占率更高達32.2%。

為滿足消費者對對高階商務與尊榮出行的需求，STARIA推出了全新的「STARIA CEO BOSE」車款，售價224.8萬元，並預計3月正式上市。

STARIA累積銷售超過3,000台，在台的年販目標約為1,200台，推出全新的「STARIA CEO BOSE」車款要搶攻頂級保母車市場，預估一年將有100台的市場需求。

去年下半年賓士發表V-Class改款新車，同樣劍指Lexus LM，叫陣Toyota Alphard。賓士指出，改款前V-class的年銷量約1,500台到2,000台之間，商務用途（機場接送）與家庭用車各半 。改款後，頂規的六人座豪華車款，售價359萬元起，鎖定企業主座駕需求，預期新車改款後，企業主的座駕需求可望倍增，戰火從房車延燒至頂級MPV市場。