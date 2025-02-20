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俄烏和平紅利 帶旺散裝船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
俄烏和平紅利發酵，散裝小型船先得利。聯合報系資料照
俄烏和平紅利發酵，散裝小型船先得利。聯合報系資料照

俄烏和平紅利發酵，散裝小型船先得利。全球散裝船市場已看到戰後重建需求，近一周噸數較小的散裝船「輕便極限型船舶」價格開始大漲，歷經多日續揚，近一周漲幅達18.6%，出現4萬噸小型船運價竟比16萬噸的大型海岬型船還貴的狀況。

業內指出，俄烏戰爭鏖戰多時，烏克蘭港口遭破壞，大型船舶難靠岸。因應俄烏停戰重建的原物料載運，要靠靈便小型船擔綱，市場「搶小船」動作頻頻，帶動運價走高，進而出現「小船運價比大船貴」的情況。

業界分析，第一波俄烏停戰後重建商機以小型船需求量最大，2月6日起交投熱絡，價格天天漲，國內經營中小型船為主慧洋-KY（2637）、四維航、台航及正德等優先受惠。法人看好運價近期急速回升效益，相關業者業績將跟著水漲船高。

法人分析，慧洋-KY是國內小型船舶最多的業者，截至2024年旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，中小型船舶占比超過六成，該公司節能船舶多，是市場最熱門的船舶。

慧洋 散裝船

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