美鋼價暴漲 國內鋼廠動起來 計劃提前開盤作業

俄烏停戰重建需求旺，加上美國鋼鋁關稅推升，根據重磅商情顯示，美國鋼價暴漲，熱軋母材在美國時間18日每公噸突破900美元，單月飆漲超過21%，國內指標鋼廠預期後市「還要再漲」，原本習慣月底開盤的鋼廠計劃提前開盤作業，迎合最新漲勢。

法人分析，鋼價上揚熱軋打頭陣，由於熱軋是大宗鋼品母材，上游原料成本墊高，接下來後續製程的冷軋、鍍鋅、烤漆等一系列鋼品報價都將連動上揚，鋼市向好、國內以中鋼（2002）為首的鋼廠，接下來的營運不看淡。

中鋼董事長黃建智昨（19）日指出，他得到最新報價，美國熱軋出廠價大暴漲，每公噸突破900美元大關，漲到每公噸934美元，元月20日的769美元本比，上漲165美元，一個月來漲幅高達21.4%。

燁輝執行副總陳維誠說，這波漲勢由美國先行，主要動能來自川普政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，增加的稅賦只能透過調高價格轉嫁，「預期後市再漲可能性頗高」，短期鋼價穩定向上。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價暴漲與俄烏戰爭將結束、重建需求有望大量釋出，以及美國對進口鋼鐵課徵25%關稅等因素有關。

另一方面，大陸鋼價同步走高，昨天中國大陸鋼鐵期貨上漲，鐵礦漲幅1.5%，熱軋、鋼筋等大宗鋼材全部收紅盤；唐山小鋼胚單日每公噸提價人民幣20元，近五個交易累漲人民幣60元，相關鋼品對台報價上漲。

上市鋼廠主管說，中下游加工廠通常都在月底開盤，面對這波鋼價強漲態勢，不排除提前敲定下月牌價，迎合鋼鐵行情走高的現況。

此外，許多下游鋼品已經向客戶預告將漲價，像是配管用鍍鋅管通知用戶預告3月將調高牌價，導致許多買家提前下單，近日交易量明顯放大，市場氣氛熱烈。

上市鋼廠主管說，鋼價已經先一步邁開大步，接下來回歸市場供需，要觀察國際鋼鐵需求量有沒有跟著滿足，一旦達到價量齊揚，鋼鐵景氣將回到中長期復甦軌道，屆時才能真正安心。