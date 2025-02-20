新北大巨蛋 評估六地點

新北市長侯友宜昨（19）日表示，新北大巨蛋經過初步評估，已鎖定六大潛力地點，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期等，希望半年內凝聚共識，年底前確定選址。

新北市政府昨日召開市政會議，並由副市長劉和然報告新北大巨蛋相關規畫。

侯友宜表示，新北大巨蛋將是市府未來發展重要里程碑，不僅承載市民的期待，更是推動體育與藝文產業發展的關鍵，經過初步評估，鎖定六大潛力地點，並將全力推動，期望在半年內凝聚共識，今年底前確定選址。

外界預期，新北大巨蛋將為北台灣運動賽事及藝文展演提供新舞台，也將帶動周邊商機。

侯友宜表示，北部地區擁有約1,000萬人口，新北市位居大台北生活圈核心，近年國人對運動及藝文活動參與度提升，市場對可容納萬人以上的室內場館需求日益增加。

侯友宜指出，新北市目前雖有新莊棒球場作為職棒主場，但受限於戶外環境，賽事及活動常受天候影響。新北市地理位置優越，交通建設完善，與台北、桃園、基隆及宜蘭緊密相連，具備發展大型場館優勢。

針對新北大巨蛋選址，侯友宜表示，市府團隊已初步評估六處潛力地點，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，後續將邀集體育、觀光、交通及空間發展等領域專家學者提供專業建議，並實地勘查、蒐集民意。

侯友宜透露，預計半年內聚焦一至兩個適合地點，進一步評估規劃，並於年底前定案。

劉和然表示，之所以選擇這六處潛在場址，是因為基地面積皆達10公頃，且能配合停車需求規劃，周邊交通也方便，像是捷運三鶯線、土城樹林線、國道、台鐵等，對於民眾而言方便規畫行程。

侯友宜強調，市府團隊選出六個潛力點，皆各有優點及可行性，接下來會與各界充分討論，並聽取專家學者、各地方民眾意見，在整體計畫可行及完整配套下加速凝聚共識，找出最適合地點。