漢宇深耕北屯有成！機捷新案集結三大優勢展現品牌實力

台中品牌建商漢宇建設，19日在永久會館「漢宇見築館」舉辦機捷新案「漢宇雲衍SKY VISION」公開活動，繼先前單元12的「漢宇雲森SKYPARK ONE」創下區域新高的銷售佳績後，再度展現其在北屯綠捷沿線只推頂級作品的品牌實力。

而此次推出的27層雙塔超高大樓新案，不僅集結：豪宅規劃、公園首排、捷運步行可達等三大優勢，更秉持「用心規劃，嚴謹施工，兩年一案」的穩健推案策略，吸引自住客目光。

據台中市地政局158實價登錄資料顯示，目前「漢宇雲衍SKY VISION」已揭露49筆成交，平均單價達59.7萬元，最高單價更來到66.01萬元，同時平均總價近3,000萬元，成為機捷特區唯一創價又創量的指標建商。

由專業建築人組成的漢宇建設，以穩健踏實的開發策略在台中深耕多年，從過去的豪墅到現在的精緻大樓產品，每一個建案都嚴謹把關，且從規劃到施工的每個環節，堅持打造高品質的建築作品。

漢宇建設總經理葉昱徵表示，漢宇一直都在蓋適居住宅，精選緊鄰公園、學校、捷運站的優質建地，不做過小坪數房型，而是想為追求居住品質的自住客，打造真正適合他們實際居住的均質產品。

這樣的堅持，加上2022年位於單元12企業總部「漢宇見築館」落成，讓漢宇建設在北屯累積佳績，自2020年起陸續推出的「琢森」、「雲森」、「雲衍」三個大樓案，累積達150億元推案量，展現品牌在地深耕的實力。

位於單元12的「漢宇雲森SKYPARK ONE」，擁有南興公園及南興國中小4.6萬坪景觀綠地，加上27樓超高層建築、近1,500坪的中庭花園與迎賓車道的豪宅規劃，2022年推案成功吸引具高度購買力且重視居住品質的優質客層，締造每戶平均總價超過3,900萬元的紀錄，無論均價、單價均刷當時單元12及機捷特區的行情天花板，順利完銷，並於日前舉行上樑典禮。

而在「漢宇雲森SKYPARK ONE」獲得好評迴響後，已購戶與漢宇過去的豪墅客戶都持續敲碗，希望能為下一代購入新案，因此漢宇瞄準同樣擁有便捷機能的北屯機捷特區展開佈局。

而為了打造完整的建案規劃，漢宇展現驚人的魄力與決心，在當時已有千坪完整土地可推案的情況下，耐心等待七年，直到去年成功整合敦富八街、南興路口的412.74坪角地，成就了現今新案「漢宇雲衍SKY VISION」1,513坪的稀有雙公園完整角地。

「漢宇雲衍SKY VISION」不僅為基地距離台中捷運綠線「北屯總站」僅260公尺的正捷運宅，生活機能上更擁有好市多、大地商場、統一集團複合式商場等指標商場進駐，加上全聯、康是美等民生商家，滿足日常生活所需，更享有出社區就被雙公園綠地包圍的優勢。

在建案規劃上，葉昱徵說，為了創造更舒適的居住空間，打造38至49坪均質3至4房格局，搭配迎賓車道、四季溫水泳池、空中酒吧等豪宅級公設，全力滿足追求質感生活的高端客層需求。

「漢宇雲衍SKY VISION」利用永久會館呈現「策展式賞屋體驗」，映入眼簾的一樓景觀交誼廳，可享用會館點心師手作英式下午茶；觀展過程中，品牌館簡述漢宇建設自「雲衍」起採用鋁系統模板及對ESG永續建築的耕耘，更將歷年建築手稿以不同曲面打造成裝置藝術。