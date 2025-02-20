量子覺知手札／主觀認知

根據量子力學的概念，所有的量測結果都會隨著當下測量條件的不同而改變。因此，主導測量設定的人其實就成了決定結果的最重要因素。

這也是為什麼量子覺知會一再地強調主觀的個人意識決定了客觀的條件及結果，而覺察自己及他人的內在感受是了解外在個人言行的基本要求。

事實上，一旦我們認定外部的真相就是如此時，之後即使有再多的客觀事實呈現出來，因為先入為主的定錨現象（anchoring effect）就讓我們不會輕易地搖動已有的想法。所以，如果我們覺得自己沒有被他人公平地對待，那麼在心生不滿的情形下，即使對方給我們再多的好處也很難產生預期中的正面效果。

由於個人覺得公平與否的思維足以扭曲任何的現象與結果，這也是為什麼在工作或生活中，制定分配與獎懲機制並執行的人是各種任務成功與否的關鍵。畢竟個人是否相信公平的心態以及言行是否合一，將創造出一個互信度低或高、內部競爭及衝突大或小的工作環境。

人從來就不患寡而是患不均，這也是為什麼即使獎勵是豐厚的，許多上班族仍會在年度績效評核或拿完年終獎金後就立即離職。終究個人的認知決定了其外顯的言行，而感到相對公平與否則決定了認知的內涵。