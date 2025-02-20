創新平台／鈣鈦礦X光感測 潛力大

X光技術有了創新突破。工研院與睿生光電強強聯手，推出全新的鈣鈦礦X光感測技術。這項技術不僅帶來優異的X光轉換效率和高解析度，更能在低劑量下快速顯影，讓檢測效能和用戶體驗同步升級。

這項創新技術源於工研院三年前在鈣鈦礦太陽能電池研究中的意外發現。研究團隊發現鈣鈦礦材料擁有卓越的X光吸收能力，可在低劑量X光下產生高對比影像，顯示出極大的應用潛力。

然而，要將鈣鈦礦應用於X光感測，仍面臨材料穩定性、製程均勻性與量產挑戰。傳統X光感測器多採用碘化銫（CsI）或硫氧化釓(Gd2O2S, GOS)，但這些技術的解析度與製造成本仍有提升空間。鈣鈦礦雖擁有優勢，卻必須解決大面積均勻成膜與長期穩定性的難題。

工研院綠能與環境研究所組長林福銘表示，經過三年的技術突破，工研院成功破解鈣鈦礦配方與噴塗技術，提升材料的均勻性與耐用性，確保長時間運作的穩定性。

這項技術在X光檢測領域展現出高X光吸收率、低功耗、低成本製程的優勢，為新一代感測技術奠定基礎。

在醫療應用方面，鈣鈦礦X光感測器能在更低輻射劑量下產生高解析度影像，降低病患輻射暴露，同時減少影像殘影，提升診斷準確度。其可撓性設計使檢測過程更加靈活舒適，突破傳統剛性感測器的限制，適用於牙科、骨科與乳房攝影等精密檢測。

除了醫療應用，這項技術在工業與半導體檢測市場同樣具有發展潛力。

例如，在電路板的非破壞性檢測中，鈣鈦礦X光感測器能提供更高解析度的影像，提升檢測精準度，降低產品缺陷率。

在半導體封裝領域，隨著2.5D/3D IC與先進封裝技術發展，市場對奈米級高解析X光檢測技術需求日益增加，鈣鈦礦偵測器憑藉其高耐輻射與高解析度的特性，成為半導體檢測技術的新選擇。

工研院與睿生光電已完成鈣鈦礦X光感測技術的模組驗證，並積極推動市場應用，未來將持續強化技術發展，並結合人工智慧技術，提升X光影像的自動分析能力，加速醫療診斷流程。此外，隨著高通量X光檢測技術需求攀升，鈣鈦礦感測技術的發展將為工業與半導體市場提供更高效、低成本的解決方案。