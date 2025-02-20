ESG最前線／環安衛證照管理 AI 數位工具幫忙

企業營運中，環境（Environment）、安全（Safety）與衛生（Health）的「環安衛（EHS）」管理至關重要，尤其製造、化工、營建等高風險產業。為符合法規並降低職業災害風險，從業人員須取得相應證照並定期在職訓練。

然而，企業在管理上面臨法規變動頻繁、證照種類繁多、有效期限追蹤困難，以及人員流動影響合規性等挑戰，增加管理成本，也可能導致罰款、停工或事故。

法規變動頻繁，使企業難以及時掌握最新要求。不同地區與產業的環安衛法規皆不同，若無專責團隊關注，容易忽略新規，導致證照未更新或訓練未達標準。

此外，證照範圍廣泛，從基本安全訓練到特殊作業（如高空作業、危險物品處理）皆有規範，且多數須定期更新，企業須妥善管理，確保員工符合資格。

人員流動也會影響證照管理。高流動率產業常面臨員工離職後，新進人員資格是否符合的問題，若未及時補足訓練或證照，可能影響作業進度。此外，企業規模愈大，管理的複雜度愈高，人工追蹤方式效率低落，容易遺漏，面對稽查時，若無法即時提供完整紀錄，可能遭受處分。

在這樣的挑戰下，人工智慧（AI）與數位工具成為提升證照管理效率的解方。透過AI，企業可自動化證照追蹤、預警通知及法規監測，降低人工作業錯誤與負擔。

例如，AI驅動的數據管理系統可數位化員工證照資訊，並依到期日發送提醒，確保及時更新。此外，AI工具可與法規資料庫連結，檢測最新變動，提醒管理者採取行動，避免合規風險。

另一應用是機器學習分析。透過歷史數據，AI可預測證照更新需求，甚至在招募時，提供最佳訓練與證照規劃。例如，針對高風險作業，AI可分析事故數據，建議優先訓練特定人員，提升安全性。

結合區塊鏈技術，企業可確保證照資料不可竄改，增強合規可信度，並與主管機關無縫對接，減少人工審查負擔。

AI與數位工具導入提升管理效能，也帶來更精準且主動的監督機制。然而，企業仍須考量成本、系統整合與員工適應度。理想做法是逐步導入，先從高風險、高頻率更新的證照管理開始，確保數位轉型順利進行，進一步提升環安衛管理水平。

隨著科技進步，AI將在環安衛管理發揮更大作用，助企業實現更高效、更安全的工作環境。