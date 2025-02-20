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連鎖效應／大陸茶飲登港股 寫成功法則

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

由三位浙江理工大學同學，於2010年創業的大陸新中式茶飲品牌古茗，歷經15年的經營，以9778店規模，甫於2月12日在港股上市，雖然首日收盤9.3港元，小幅跌破掛牌價6.4%，但仍成功淨籌資17.21億港元。

上市首日古茗以217億港元‌‌市值，超越之前上市的奈雪的茶（21.34億）和茶百道（141.85億），成為在港上市新中式茶飲市值最高者。目前蜜雪冰城和滬上阿姨等品牌茶飲也都通過了上市審查。

由於是大學生創業，古茗從一開始就以加盟作為主要的發展策略，為加盟店提供供應鏈服務，占古茗營收的九成，2023年古茗營收人民幣76.76億元，2024年前3季營收達64.41億，淨利11.49億。

與之前上市兩家茶飲最大的不同，古茗門店八成位於二線或以下城市，鄉鎮門店占比更高達四成，成為大陸下沈市場覆蓋率最高的茶飲品牌，如同台商速食品牌德克士一般，以鄉村包圍城市布點建功。

與古茗兩位創辦人王云安和阮修迪相識於2015年，當時另一位創辦人戚俠仍在外圍助力，尚未正式入職公司。云安白天送貨，晚上和大叔（修迪的暱稱）一起開發飲品，兩人的想法出奇的一致，飲料好喝是基本功，如果飲料不好喝，根本沒有立足點。

古茗茶飲除了植基於「好喝」之外，還有三大成功法則，使其在高度競爭的茶飲賽道中勝出：

一、加盟者獲利優先：加盟總部想要賺加盟店的錢，必須先讓加盟者賺錢，加盟連鎖有一大誤區，即總部和加盟店合作之後，裝潢商、物料商和物流商都賺到錢，只有加盟者沒賺錢，這樣的加盟模式絕對不長久。

二、盟店訂貨銷售導向：許多供貨型總部研發新品，只為了將更多的貨賣給加盟店，加盟店倉庫塞滿了貨，徒增單店經營的成本，增加管理的負荷，但古茗強調鮮度競爭，經常推出時令果飲，銷售期間只有21天，而且明令盟店不可屯貨，經常造成一杯難求的盛況。

三、從上到下的學習氛圍：創業開店即為經營者，加盟商熟悉了門市日常調飲和QSC作業之後，僅能算入門，進一步將全店群的加盟者透過店長學等培訓提升為經營者，才能做到日均營收近3萬台幣的佳績。

古茗的招牌飲品從過去的大叔奶茶，到現在的超A芝士葡萄，都是票房保證，截至2024年第三季，古茗會員達1.35億人次，季度活躍會員超4,300萬，2023年季度均複購率53%。招股書更指出，古茗共經營22個倉庫，總面積22萬平方米，包括能支持各溫層倉儲的超過6萬平方米的冷藏冷凍儲位，古茗有76%的門店位於倉庫150公里範圍內，換算物流兩小時可達，形成有效的供應鏈網絡。

台灣茶飲品牌目前正向國際市場發展，尤其是歐美等大陸型市場，近萬店規模的古茗，其經營數據可做為關鍵指引。

創業 營收

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