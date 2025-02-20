智慧經營／台鹽董事長丁彥哲 三大策略 再造品牌

台鹽（1737）新任董事長丁彥哲以獨到見解和銳利眼光為公司體質把脈，將率領經營團隊推動三大策略方向，包括創造高附加價值的新明星商品、核心產品年輕化，以及打造新興多元化通路和品牌再造，從產品研發到行銷通路，要讓台鹽脫胎換骨，擴大營運範疇。

新明星商品 創造佳績

丁彥哲2024年9月走馬上任，發揮企業經營和地方政府產官學的豐富資歷，以全新的視野盤點台鹽核心優勢與資源，除了重新擦亮這塊已為人熟知的國家品牌及優良品質外，更要挖掘出超過70年蘊含的寶藏。

他到任不到一個月時間已走遍公司從北到南的所有據點，包括都會區的第一線銷售端、各地生產工廠，以及偏郊的儲運所、觀光景點等地區，深入基層了解經營運作的情況。

透過獨到見解和銳利眼光，丁彥哲針對大環境變遷分析出台鹽的優勢和機會，將率領經營團隊強化品牌定位，打造成為全台最懂鹽、水和膠原蛋白的權威、無可取代的專家。

丁彥哲指出，台鹽是台灣鹽品、包裝水和膠原蛋白的先驅者，穩定供應台灣重要民生物資，鞏固民眾的健康生活。多年來深耕台灣市場，不斷精進功效和品質提升消費者生活，深得民眾信賴。

而現今面對競爭者百家爭鳴，要如何在飽和的市場開拓新商機、吸引新族群，喚起消費者的記憶是最大的挑戰和課題，也是再創業績高峰的致勝關鍵。

為達此目標，他將推動三大策略方向，包括有創造高附加價值的新明星商品與核心產品年輕化、打造新興多元化通路及品牌再造，從產品研發到行銷通路，讓台鹽脫胎換骨。

丁彥哲認為，台鹽擁有穩定的消費族群和銷售成績，在既有基礎下，核心優勢產品只要加入巧妙的創意及行銷，便極具爆發力。他鼓勵團隊跳脫思考框架，賦予產品新定位，並分享台酒公司開發新明星商品的經驗；品牌故事、時間、行銷手法和話題缺一不可。

他提到台灣電競市場蓬勃發展，擁有龐大的年輕活力消費族群，與台鹽海洋鹼性離子水定位相符，透過跨產業合作具話題性又能與台鹽品牌相輔相成，有助翻轉品牌和產品的形象。而品牌年輕化是每一家百年企業的必考題，能隨著環境趨勢與世代變遷升級的企業及商品才能歷久彌新。

新銷售模式 搭上潮流

他也注意到台鹽的五大產品和銷售通路依循穩定的經營模式，但網路AI崛起後便是眼球世代，消費者期待更多的創意和變化。

丁彥哲指出，台鹽生技實體店與電商台鹽線上購在去年各別創造最高13%和21%的成長業績，更推出直播的全新銷售模式，每檔皆有逾千人收看，這些成績便是成功搭上消費潮流的證明。

未來台鹽將著眼多元化通路布局，整合行銷資源帶動線上線下通路轉型，銷售的商品和服務將更細膩豐富，提高互動性和便利性，刺激熟客回購率，還能吸引新客矚目！

另外，面對子公司台鹽綠能的營運挑戰，丁彥哲盤點人力運用與營運狀況，致力凝聚公司向心力及釐清外部履約問題，將透過組織變革調整營運體質，重新改造企業文化，期待開闢台鹽綠能嶄新的營運方向。

丁彥哲強調，台鹽正邁向百年企業，公司將秉持誠信踏實的精神，專注品質、聚焦行銷，深耕創新可靠的永續品牌，陪伴民眾打造全人健康的新生活。