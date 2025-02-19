泓德能源參展日本智慧能源周 秀AI電力交易與充電技術

泓德能源參展第21屆日本智慧能源周，展出智慧電力交易平台、AI（人工智慧）充電選址平台，以及日本長期脫碳素標案等最新產品及成果，以軟硬體整合為核心，呈現泓德能源在日本市場的最新布局與技術，展現市場競爭力。

日本智慧能源周是亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展。泓德能源科技日本株式會社自2023年9月成立後，已連續兩年參與日本智慧能源周。

泓德能源表示，本次展出由AI驅動的「智慧電力交易平台」與「充電選址平台」，可優化電力交易預測結果與充電站選址，打造高效電力生態系；「光儲充解決方案」延續台灣成功經驗，順利落地日本市場，實現智慧能源應用。而星舟快充推出的全新充電營運品牌SHUUSTAR也在本次展會首度亮相，透過智慧充電技術，為日本市場打造完善的充電生態系統。

日本擁有調頻、現貨、容量三大電力市場，泓德能源開發的「智慧電力交易平台」，為其進軍日本市場提供強大助力。該平台具備即時監控與電力數據分析功能，可即時掌握日本九大地區電力供需狀況，提供市場價格資訊，協助優化交易策略。同時整合市場數據，執行短中期價格預測，提高交易決策準確性。透過AI分析最佳交易策略，泓德自持案場將可依不同地區、交易市場與商品類別，精準掌握充放電時機，最大化收益。

泓德能源也是首家參與日本儲能系統容量市場競標，並成功獲得標案的台灣跨國企業，2024年，泓德日本成功獲得日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩筆標案，總容量達73MW（儲能裝置容量97.9MW）。

展望2025年，泓德日本將進一步擴大市場投入，規劃8座案場、總計450MW儲能容量，競逐第二回長期脫碳素市場標案，進一步鞏固在日本儲能產業的布局。泓德能源在日本的光電與儲能總開發目標超過3GW，未來將持續深耕日本電力市場，推動智慧能源轉型，為日本能源未來提供高效、可靠的解決方案。