陶朱隱園開賣 2億元裝潢費實品屋曝光

信義區指標豪宅「陶朱隱園」19日宣布正式對外銷售，要價最低一坪300萬元起，中華工程（2515）也公開斥資2億元打造的9樓實品屋，其中屋用擺設一座大型瓷偶藝術品「孔雀」，要價500萬元。

中工表示，陶朱隱園共打造兩間實品屋，其中8樓裝潢費1億元，9樓則是2億元。主要是8樓在2018年完工，9樓則是在疫情後才完工，且規畫更奢華，因此造價較高。

9樓的實品屋，由豪宅設計大師杜康生打造，室內陳設到處可見全球限量款，包括擺在端景處的MEISSEN大型瓷偶、懸掛在餐廳的VILLARI吊燈，浴室的LOUIS VUITTON燈籠等，整體設計奢華大器，也兼具人文質感。

陶朱隱園樓高21層，共規畫40戶，每戶均約300坪，由於外型呈螺旋式，每戶都擁有270度獨立50坪的空中花園，實品屋也利用此一特色，打造極為特殊的浴室、書房等。

中工表示，陶朱隱園另耗時三年多打造近二千坪的自然生態庭園，設有十米大瀑布、林蔭小溪、森林步道。