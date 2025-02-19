快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

陶朱隱園開賣 2億元裝潢費實品屋曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供

信義區指標豪宅陶朱隱園」19日宣布正式對外銷售，要價最低一坪300萬元起，中華工程（2515）也公開斥資2億元打造的9樓實品屋，其中屋用擺設一座大型瓷偶藝術品「孔雀」，要價500萬元。

中工表示，陶朱隱園共打造兩間實品屋，其中8樓裝潢費1億元，9樓則是2億元。主要是8樓在2018年完工，9樓則是在疫情後才完工，且規畫更奢華，因此造價較高。

9樓的實品屋，由豪宅設計大師杜康生打造，室內陳設到處可見全球限量款，包括擺在端景處的MEISSEN大型瓷偶、懸掛在餐廳的VILLARI吊燈，浴室的LOUIS VUITTON燈籠等，整體設計奢華大器，也兼具人文質感。

陶朱隱園樓高21層，共規畫40戶，每戶均約300坪，由於外型呈螺旋式，每戶都擁有270度獨立50坪的空中花園，實品屋也利用此一特色，打造極為特殊的浴室、書房等。

中工表示，陶朱隱園另耗時三年多打造近二千坪的自然生態庭園，設有十米大瀑布、林蔭小溪、森林步道。

多年下來，自然生態庭園營造出豐富的生態環境，吸引了台灣藍鵲、八色鳥等珍稀鳥類駐足，三不五時還可以看見松鼠在樹上跳躍，目前正值百花盛開的季節，庭園中處處可見彩蝶飛舞。

陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供
陶朱隱園實品。圖／中工提供

自然生態 豪宅 陶朱隱園

延伸閱讀

「陶朱隱園」每坪300萬起半價銷售 專家：這項政策是房價鬆動的關鍵

新北環狀線403地震受損 捷運局硬起來：中工未按圖施工將提告

環狀線求償中工反控雙北球員兼裁判嫌疑 北市長蔣萬安：不履保固將採法律行動

天冷洗熱水澡最溫暖？實測揭結果！洗澡前2動作避免心肌梗塞中風

相關新聞

高鐵董事會通過人事案 鄭光遠接任董座即日起生效

台灣高鐵前董事長江耀宗任職近9年，於今年1月9日卸任，行政院昨天核定，由現任總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職。高鐵今天召開...

陶朱隱園開賣 2億元裝潢費實品屋曝光

信義區指標豪宅「陶朱隱園」19日宣布正式對外銷售，要價最低一坪300萬元起，中華工程（2515）也公開斥資2億元打造的9...

去年賣小坪數豪宅注意 財部：單價達標獲利率調至20%

財政部19日發布「2024年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，適用於2016年（房地合一稅制實施）前取得的舊制房屋...

安永看AI：理想與現實的三條叉路選擇

AI在今年仍是熱門話題，與前幾年的最大不同是，理想終究要面對現實。安永聯合會計師事務所認為，企業發展AI來到三條叉路口，...

「陶朱隱園」每坪300萬起半價銷售 專家：這項政策是房價鬆動的關鍵

「囤房稅2.0」在2024年7月實施，2025年5月開徵，一共影響高達445萬戶，房產專家馨傳不動產智庫執行長何世昌點名...

新光三越櫃位停業減輕週轉金壓力 中市經發局提解決方案

台中新光三越爆炸事件導致百貨櫃位品牌面臨無限期停業，對此，台中市府經發局說明，為減輕營運週轉資金壓力，提醒業者可藉由台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。