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高鐵董事會通過人事案 鄭光遠接任董座即日起生效

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵今召開董事會，會中通過董座人事案，由總經理鄭光遠接任董事長一職，新任即日起生效。聯合報系資料照
台灣高鐵今召開董事會，會中通過董座人事案，由總經理鄭光遠接任董事長一職，新任即日起生效。聯合報系資料照

台灣高鐵董事長江耀宗任職近9年，於今年1月9日卸任，行政院昨天核定，由現任總經理鄭光遠接任高鐵董事長一職。高鐵今天召開董事會，會中通過董座人事案，正式宣布鄭光遠為台灣高鐵董事長。

江耀宗卸任後，交通部宣布由總經理鄭光遠代理董事長，由於鄭光遠對高鐵事務相當熟稔，為穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，鄭光遠成接任高鐵董座最佳人選。行政院昨天也核定鄭光遠真除，正式接任董事長一職。

高鐵今天召開董事會，經討論後，於會中通過董座人事案，並於晚間6時發布重訊指出，今天召開第10屆第23次董事會，會中推選鄭光遠擔任董事長，新任即日起生效。

鄭光遠曾任高鐵執行長、長榮航空總經理、副董事長、董事長、立榮航空副總經理、總經理、董事長、長榮集團義大利海運副董事長、長榮海運副總經理、高鐵企劃本部兼營運本部協理、「台灣高鐵聯盟」 副計畫主持人，目前為高鐵總經理。

董事長 行政院 長榮 高鐵

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