大同榮獲 SGS ISO 26262驗證 國內首家電動車馬達暨驅動器廠
大同（2371）公司積極強化車用領域，宣布馬達事業部取得SGS所頒發的全球車用電子功能安全最高安全標準ISO 26262:2018 ASIL D流程驗證，業界看好將能助攻該集團在車市的市佔率。
大同表示，馬達事業部是國內首家取得ISO 26262流程驗證的馬達暨驅動器廠商，高度展現公司在車用電子安全與品質實力。
據悉，ISO 26262為全球公認的汽車功能安全標準，覆蓋車用產品的全部生命週期，其中汽車安全完整性等級（ASIL） 以ASIL D為最高等級，也是各大汽車產業評估納入供應商的重要依據。
大同指出，馬達事業部長期致力於提供高品質的產品與服務，近年跨入電動車動力系統領域，自主開發的250kW馬達與驅動器動力系統不僅獲得精品獎肯定，更拿下國內數百套訂單，為營運添新成長動能。
大同強調，此次再通過ISO 26262流程驗證，彰顯對產品性能及安全設計開發已達國際標準、系統功能安全要求也同樣滿足嚴謹情境的要求。
馬達事業部廠長藍啟華說，公司持續投入開發電動車領域，安全性是持續深耕電動車市場的核心理念，隨著ISO 26262流程驗證的取得，未來將配合國內車廠客戶擴展海外市場，共同搶攻潛在的電動巴士商機。
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