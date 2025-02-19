可成拚轉型 跨足航太金屬精密加工產業

金屬機殼大廠可成（2474）19日宣布，公司近年來積極投入創新研發應用與智慧製造管理，並將經營觸角由資通訊產業延伸至高階精密醫療器材、半導體設備零組件等領域，如今已具備金屬精密加工生態圈多角化經營的優勢及關鍵實力，將正式揮軍。

可成科技自2024年起開始布局航太產業，在既有管理與製造基礎上採取最高標準，堅持高精度、零誤差，準確重現每個製程細節，同時搭配智能資訊系統，有效降低影響產品安全性的風險，以滿足航太產業顧客對品質與安全最嚴苛要求。

可成科技於2025年1月通過「AS 9100航太品質管理系統」驗證，並於2月19日委由亞瑟國際驗證假仁愛廠區舉行授證儀式，正式跨入航太金屬精密加工領域，開啟集團在航太產業的能見度，未來將持續透過有機成長、海內外投資併購，在高階醫療器材、半導體設備零組件以及航太精密加工等領域多頭並進。