快訊

總預算案、財劃法 立院今送總統與行政院咨請公布

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意搞成這樣

去年賣小坪數豪宅注意 財部：單價達標獲利率調至20%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市房市示意圖。圖/聯合報資料照片
北市房市示意圖。圖/聯合報資料照片

財政部19日發布「2024年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，適用於2016年（房地合一稅制實施）前取得的舊制房屋，此次新規針對高總價或高單價房屋進行重大調整，新增「每坪單價」門檻、提高部分地區計算標準，並將獲利率上調至20%，影響高價房屋交易者的稅務負擔。

根據財政部規定，若出售的房屋達到以下總價或每坪單價門檻，應以實際成交金額計算所得，而非依房屋評定現值推算，台北市總價6,000萬元以上 或 每坪120萬元以上；新北市：總價4,000萬元以上 或 每坪75萬元以上；桃園、新竹、台中、台南、高雄總價3,000萬元以上 或 每坪50萬元以上；其他地區總價2,200萬元以上 或 每坪35萬元以上。

財政部強調，這些房屋的交易所得計算方式，將依房屋評定現值與公告土地現值的比例計算應納稅收入，再以20%計算所得額，此前為17%。

過去舊制僅考量房屋的總價門檻，但2024年起，財政部新增每坪單價標準，主要針對坪數較小但單價極高的房屋，確保其獲利計算更貼近實際交易情況，例如，台北市的房屋若總價未達6,000萬元，但每坪售價超過120萬元，仍須適用此標準。

財政部進一步指出，2024年因房價上升，全台365個行政區中，有200個行政區調高房屋交易所得計算比率，最高調升5%，受影響較大的地區包括新北市五股、三峽；桃園市桃園、中壢、蘆竹、龜山、八德；台南市安定、新營；高雄市橋頭、梓官；新竹縣市竹北市等。

財政部強調，本次調整依據經濟情勢與房市交易狀況訂定，避免高價房屋因坪數小而低估獲利，若納稅人認為計算所得高於實際獲利，且無法提供完整交易成本資料，可依《納稅者權利保護法》請求稽徵機關協助查證，以確保合理的稅負負擔。

賦稅署副署長倪麗心（左）進行說明。胡順惠攝
賦稅署副署長倪麗心（左）進行說明。胡順惠攝

房地合一稅 財政部

延伸閱讀

今明回暖2地慎防大雨留意濃霧 周五鋒面過後冷氣團南下

對中韓不銹鋼冷軋鋼品繼續課反傾銷稅？經部認定：停課將損害我產業

中韓不銹鋼冷軋品反傾銷稅可停？ 產業損害調查結果出爐

三年超徵1.3兆減少債務8千億 國民黨團：差5千億跑去哪？

相關新聞

「陶朱隱園」每坪300萬起半價銷售 專家：這項政策是房價鬆動的關鍵

「囤房稅2.0」在2024年7月實施，2025年5月開徵，一共影響高達445萬戶，房產專家馨傳不動產智庫執行長何世昌點名...

去年賣小坪數豪宅注意 財部：單價達標獲利率調至20%

財政部19日發布「2024年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，適用於2016年（房地合一稅制實施）前取得的舊制房屋...

安永看AI：理想與現實的三條叉路選擇

AI在今年仍是熱門話題，與前幾年的最大不同是，理想終究要面對現實。安永聯合會計師事務所認為，企業發展AI來到三條叉路口，...

新光三越櫃位停業減輕週轉金壓力 中市經發局提解決方案

台中新光三越爆炸事件導致百貨櫃位品牌面臨無限期停業，對此，台中市府經發局說明，為減輕營運週轉資金壓力，提醒業者可藉由台中...

Hyundai STARIA 銷售創新高 全新STARIA CEO BOSE車款三月上市

現代Hyundai汽車新車銷售屢創佳績，旗下高端MPV車款STARIA銷售再創新高，成為商務與家庭用車市場的熱門選擇。H...

麥當勞性侵事件後…董座首度發聲 公布3大安心作為

連鎖速食品牌「麥當勞」去年12月爆出17歲女性到麥當勞打工，卻遭主管性侵長達一年後不幸輕生；經過2個多月的沈澱，今（19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。