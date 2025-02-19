去年賣小坪數豪宅注意 財部：單價達標獲利率調至20%

財政部19日發布「2024年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，適用於2016年（房地合一稅制實施）前取得的舊制房屋，此次新規針對高總價或高單價房屋進行重大調整，新增「每坪單價」門檻、提高部分地區計算標準，並將獲利率上調至20%，影響高價房屋交易者的稅務負擔。

根據財政部規定，若出售的房屋達到以下總價或每坪單價門檻，應以實際成交金額計算所得，而非依房屋評定現值推算，台北市總價6,000萬元以上 或 每坪120萬元以上；新北市：總價4,000萬元以上 或 每坪75萬元以上；桃園、新竹、台中、台南、高雄總價3,000萬元以上 或 每坪50萬元以上；其他地區總價2,200萬元以上 或 每坪35萬元以上。

財政部強調，這些房屋的交易所得計算方式，將依房屋評定現值與公告土地現值的比例計算應納稅收入，再以20%計算所得額，此前為17%。

過去舊制僅考量房屋的總價門檻，但2024年起，財政部新增每坪單價標準，主要針對坪數較小但單價極高的房屋，確保其獲利計算更貼近實際交易情況，例如，台北市的房屋若總價未達6,000萬元，但每坪售價超過120萬元，仍須適用此標準。

財政部進一步指出，2024年因房價上升，全台365個行政區中，有200個行政區調高房屋交易所得計算比率，最高調升5%，受影響較大的地區包括新北市五股、三峽；桃園市桃園、中壢、蘆竹、龜山、八德；台南市安定、新營；高雄市橋頭、梓官；新竹縣市竹北市等。