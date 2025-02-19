上奇旗下昕奇雲端以300份披薩 在新加坡掀起行銷新風潮

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營商昕奇雲端（7747）旗下新加坡分公司19日推出「披薩快閃行動」，向超過200家新創企業、投資人及業界領袖，傳遞GCS「F2SU」（A Friend to Startups）的核心理念，致力成為新創企業成長路上的最佳夥伴。團隊強調，在競爭激烈的新創環境中，建立品牌影響力至關重要。GCS跳脫傳統商業溝通模式，選擇以「披薩快閃行動」打入新加坡新創生態圈。這不僅是一場別出心裁的品牌行銷，更是建立真誠對話的創新嘗試。

「披薩快閃行動」並非單純的產品推廣活動，而是GCS深入創業社群，促進對話與合作的戰略性行銷行動。透過此次活動，GCS期望讓更多新創企業了解「F2SU」如何協助新創企業連結關鍵資源，並、加速市場擴展與成長，並優化雲端成本。

GCS新加坡GTM負責人Sebastien Khoo表示，我們不只是送出 300 份披薩，而是希望藉由這個機會，讓更多創業團隊、投資人與業界影響者認識「F2SU」，並深入了解它如何成為創業成功的關鍵夥伴」，「創業者每天都面臨眾多挑戰，而我們希望透過這次活動，以輕鬆且具影響力的方式，提供他們實際可行的解決方案。

披薩搭建與新創的成長對話

每份送出的披薩不僅是一次美味的體驗，更承載著GCS 的誠意與價值主張。而且為表達對每位受邀企業與業界人士的重視，GCS團隊撰寫了超過300多張皆專屬手寫卡片，以及關於「F2SU」理念的詳細資訊，放在披薩盒內。這份用心不僅展現GCS對新創社群的重視，更凸顯其建立長期夥伴關係的決心。

「免費披薩只是開啟對話的起點，」Khoo進一步說明，「在輕鬆的氛圍下，我們期待能與創業者展開更深入的交流，了解他們的真實需求，進而提供最適切的支持。」相較於傳統的商務會議或行銷宣傳方式，GCS選擇透過更直接、有效且具溫度的方式與新創圈建立聯繫，以披薩為橋樑，開啟輕鬆而具價值的對話。

GCS新加坡GTM負責人Sebastien Khoo表示，免費披薩當然是吸引人的要素，但我們的核心目標是透過這次機會，與創業者建立真正的連結。我們相信，在輕鬆的氛圍下，能夠激發更具啟發性的對話，也能讓我們更深入了解創業團隊的需求，進而提供更具針對性的支持。GCS 希望藉由「披薩快閃行動」，不僅提供創業者短暫的餐飲享受，更能促成長遠的合作關係與業務成長機會。

未來，GCS 也將持續深化「F2SU」在新加坡、亞太及其他市場的影響力，幫助更多新創企業在全球市場中站穩腳步、持續成長。這場「披薩快閃行動」，不僅是一場簡單的披薩派送，更是一場 GCS 向新加坡新創圈發出的誠摯邀請——讓我們一起探討如何助力新創企業成長，為未來發展開啟更多可能性！