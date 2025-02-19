安永看AI：理想與現實的三條叉路選擇

AI在今年仍是熱門話題，與前幾年的最大不同是，理想終究要面對現實。安永聯合會計師事務所認為，企業發展AI來到三條叉路口，到底AI是人力「幫手」還是「對手」、企業要優先提升內部效率還是外部業務、投放資源從小範圍開始還是大破大立，每條叉路都讓企業面臨抉擇。

安永諮詢服務公司執行副總經理曾韵指出，在與企業客戶溝通的過程當中，通常會有兩種情況出現，一是客戶端的員工在規劃利用AI提升效率的過程中，表現相當積極且配合，在有些案例當中，客戶團隊甚至連「未來的工作流程都已經想好了」，這樣的狀況下，AI扮演的是企業人力資源的「幫手」。

不過，另一種狀況是，客戶端的員工抱持懷疑或反抗的心態，究其原因，應是擔心未來工作可能有被取代的風險，把AI當成是「對手」。這時候的焦點就不是向客戶強調「大幅降低人力」的好處，因為常常會有反效果出現，對方可能會批評AI模型的精準度，對AI能否提升工作效率抱持懷疑，甚至是反對的立場。

曾韵說，換位思考的話，就可以同理心站在客戶的立場看事情，並且向客戶說明，過去有些繁瑣細碎的工作流程，讓員工加班很辛苦，未來導入AI提高效率後，「員工早上可以先享用一杯咖啡再上工」，還不用加班，這樣的說法會讓企業客戶容易理解與接受。

企業利用AI推動數位轉型已經好幾年，目前仍以內部效率提升居多，例如，內部技術人員如何使用AI來增加效率，或是針對企業內部新進員工的「AI小幫手」，協助員工快速適應公司工作流程等。當這些項目實施一段時間，並且有明顯的效果出現，內部的員工對於使用AI的認同度提高，這時候也會更有意願與共識，將「AI轉型」推廣到客戶端。

不過，在數位轉型路上，企業負責部門常常不只一個，包括資訊部門、法遵部門、數據部門等，都有各自不同分工，因此，為了避免「權責不清」，企業在規劃AI數位轉型上，必須先勾勒出大方向，再分不同區塊處理轉型流程。

企業變革的過程中，常常會出現摩擦與阻力，除非是企業決心「大破大立」，並且非要「一步到位」不可，否則建議企業先從「小範圍」的轉型做起，同時，先從「風險低」的流程開始，有了初步的成果之後，再將範圍逐步擴大。