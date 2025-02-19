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又是現金買房！富豪砸逾4億入手「皇翔御琚」六樓 每坪成交價破200萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
皇翔御琚。記者游智文／攝影
皇翔御琚。記者游智文／攝影

據實價揭露，2025年台北信義計畫區的首筆豪宅交易，出現在屋齡14年的「皇翔御琚」，該案低樓層戶總價約4.24億元，每坪210萬元，共230.21坪，並採無貸款、現金購入。

同樣位在信義計畫區的「台北信義」，去年底中樓層戶成交2.39億元，每坪189.9萬元，共144.4坪，同樣是無貸款、現金購入。

值得一提的是，「台北信義」原屋主在2012年預售時，以約1.4億元買進，持有12年增值高達9,919萬元，幾乎可再買一戶豪宅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，信義計畫區街廓整齊、屋齡相對新，較受到企業二代、年輕富豪的喜愛，也不乏兩百萬元俱樂部的豪宅，包括「皇翔御琚」、「首席公館」、「琢白」等，因此拉高整體豪宅均價。

至於北市大安區的豪宅，張菱育表示，因大安區豪宅較為分散，分布在大安森林公園周邊、敦化林蔭道、市民大道、捷運大安站周邊等區段，且豪宅屋齡普遍達10年以上，因此每坪成交價多半落在100~190萬元。

皇翔 豪宅

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