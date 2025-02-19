泓德能源參加日本智慧能源週 展示AI充電選址平台

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）19日起參加於東京舉行的第21屆日本智慧能源週，展出智慧電力交易平台、AI充電選址平台，以及日本長期脫碳素標案等最新產品及成果，展現在日業務的最新進展。日本智慧能源週是亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展，2024年吸引來自29個國家、1,491家企業參展，預計將迎來超過7萬名專業觀展者。

泓德能源科技日本株式會社自2023年9月成立後，已連續兩年參與日本智慧能源週。本次展出以軟硬體整合為核心，呈現泓德能源在日本市場的最新布局與技術，涵蓋日本長期脫碳素市場標案成果，展現泓德的市場競爭力；由AI驅動的「智慧電力交易平台」與「充電選址平台」，可優化電力交易預測結果與充電站選址，打造高效電力生態系；「光儲充解決方案」延續台灣成功經驗，順利落地日本市場，實現智慧能源應用。而星舟快充推出的全新充電營運品牌SHUUSTAR也在本次展會首度亮相，透過智慧充電技術，將為日本市場打造完善的充電生態系統。

日本擁有調頻、現貨、容量三大電力市場，泓德能源開發的「智慧電力交易平台」，為其進軍日本市場提供強大助力。該平台具備即時監控與電力數據分析功能，可即時掌握日本九大地區電力供需狀況，提供日前市場價格資訊，協助優化交易策略。同時整合市場數據，執行短中期價格預測，提高交易決策準確性。透過AI分析最佳交易策略，泓德自持案場將可依不同地區、交易市場與商品類別，精準掌握充放電時機，最大化收益。

泓德能源也是首家參與日本儲能系統容量市場競標並成功獲得標案的台灣跨國企業。2024年，泓德日本成功獲得日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩筆標案，總容量達73MW（儲能裝置容量97.9MW）。展望2025年，泓德日本將進一步擴大市場投入，規劃8座案場、總計450MW儲能容量，競逐第二回長期脫碳素市場標案，進一步鞏固在日本儲能產業的布局。泓德能源在日本的光電與儲能總開發目標超過3GW，未來將持續深耕日本電力市場，推動智慧能源轉型，為日本能源未來提供高效、可靠的解決方案。