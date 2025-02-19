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是方連7年獲利創高 邵泓嘉：3大關鍵引擎驅動

中央社／ 台北19日電

是方電訊去年每股賺13.82元，獲利已連7年刷新紀錄，是方董事長邵泓嘉表示，IDC、數據網路、雲端服務成為3大關鍵引擎，透過AI智慧資料中心的磁吸效應，全力打造生態系成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心。

是方電訊公告去年第4季財報，營收新台幣10.36億元、每股盈餘（EPS）4.09元，創單季新高；全年營收37.93億元，稅後淨利10.77億元，EPS為13.82元，創上櫃以來的新高紀錄，營收、獲利年成長率達17%，董事會通過盈餘分配，每股配發現金股利12.5元，配息率高達90%。

是方表示，自民國107年掛牌上櫃以來，連續7年營收及獲利都刷新紀錄，隨著聯雲智慧資料中心投入商轉後，預期今年將持續推升營收及獲利，再攀高峰，帶動是方營運新一波成長。

邵泓嘉表示，近年來全球各大網際網路交換中心傳輸資料量呈現爆炸性快速成長，是方所屬TPIX抓住機會在全球排名竄高，足以說明AI智慧資料中心與網路連結已成為AI運算、雲端應用在數位經濟的關鍵核心基礎設施，加速帶動AI數位產業的發展。

邵泓嘉表示，是方IDC、數據網路、雲端應用服務成為推升營收及獲利成長的3大關鍵引擎，未來，是方透過AI智慧資料中心的磁吸效應，不僅吸引國內外客戶進駐，同時也帶動無區域限制的網路、雲端、AI算力及資安應用服務營收，透過數據網路服務的連結及聚集效應，是方全力打造生態系成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心。

是方總經理劉耀元表示，新一代AI資料中心必須具備有三力，計算力、資料磁吸力、網路連結力，未來AI智慧資料中心將成為算力及數據工廠，已經被各國政府視為重要戰略資源，為搶攻國內外AI商機，是方將啟動全新的ACTIoN3 戰略計畫（AI、Cloud、Telecom Integrated on Network3，簡稱ACTIoN3），攜手各產業更快速、方便導入雲端、AI，啟動算力應用服務。

劉耀元進一步說明，未來業務重心將以數據服務為主軸，借助3棟智慧資料中心的磁吸效應持續吸引GMI、Zettabyte等AI算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及OTT影音內容服務業者進駐，加速營收成長，同時透過台北環、台灣環、國際環3環網路連接台灣及全球。

此外，是方旗下台北網際網路交換中心（TaipeiInternet eXchange，簡稱TPIX）會員總數已超過195家，會員數及訊務交換量是台灣第一大，目前全球排名已前進到第71位，衛星站則包含日本、香港與新加坡等國際節點，今年更規劃擴大服務範圍到美國與歐洲等地，努力朝全球50大、亞洲前3大網際網路交換中心目標邁進。

AI 營收 雲端服務

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