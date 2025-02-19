Gogoro拚2030年儲能市場10%市占 瞄準超商零售、家用

Gogoro跨足儲能事業，打造能源事業第二營收成長曲線發展「電池梯次應用」商機，代理執行長姜家煒表示，目前他們是全球最大、用戶數量最多的電池交換基礎建設業者，未來三年將深化電池應用，2030年目標有25萬顆電池投入台灣錶後儲能市場，取得10%市占率，搶吃2500億元台灣儲能系統市場商機。

「我們要加大投資，這個市場（儲能）一定會起來的。」姜家煒18日主持年度記者會預告新年度策略，包括機車跟能源兩大事業，發布四大面向策略包括：聚焦產品組合、拓展海外市場、深化換電體驗及電池梯次應用，前兩類將精煉聚焦，包括濃縮產品線及海外佈局國（專注越南），後兩者將再投資再擴張。

Gogoro從2015年推出第一代電池換電系統後，至今換電站電池技術已經邁入第五代，全台2695個站點，共有140萬顆電池投入服務，這些電池退役後怎麼使用，成為Gogoro下一波營運新動能。

他預估2030年台灣儲能市場預估有250萬顆電池當量需求，Gogoro會拿到10%市占率的話，就是換算25萬顆電池當量規模，家戶型跟中小企業是主力市場。

姜家煒指出，第一代電池將逐步汰換，初期電池沒那麼多，所以要發展儲能業務要逐漸累積汰換量，這些電池模組成為進軍錶後儲能業務的核心，預估兩年後手上有8萬顆電池，2030年將達25萬顆，他強調由於掌握AI技術（電力管理），目前機車電池健康度都還有85%。

為確保機車使用體驗，機車用電池放電健康度80%以下就會汰換，這些電池還有價值，可以投入非運具領域，做為商用備援電力系統，削峰填谷降低電費，姜家煒舉例，連鎖便利店無自建儲能系統，但一旦停電，飲料櫃鮮奶暴露在高溫幾小時就不宜販售，儲能系統就能立即供電，其他如用電大戶或醫院機構都有類似的需求。

由於手握龐大電池模組，日本住友去年就找上Gogoro談合作，姜家煒分析，他們的電池有可移動（可抽換維修方便）、效能高（充放電快速）、成本低（折舊攤提完）三大優勢，大型儲能系統原型去年底已經取得台電相容性驗證。

而Gogoro未來要如何提供儲能服務？姜家煒指出，還沒有服務上市時間表，內部正在著手一個完整商業計畫，會謹慎評估Gogoro扮演的角色，讓計畫完整，Gogoro也不會每一樣都親自執行，會較專注產品品質規格跟安全性管理平台等，

儲能業務已做進北高兩市交通號誌及與義電智慧合作，打造虛擬電廠VPP提供應變電力，姜家煒表示，會加碼投資26%於研發，推動電池梯次應用事業發展，故今年能源事業尚未獲利，目標2026年損平，2027年帶來正現金流。