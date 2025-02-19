「陶朱隱園」每坪300萬起半價銷售 專家：這項政策是房價鬆動的關鍵

「囤房稅2.0」在2024年7月實施，2025年5月開徵，一共影響高達445萬戶，房產專家馨傳不動產智庫執行長何世昌點名，最大受災戶會是台北市屋主和興建高總價住宅案建商兩大類，其中知名豪宅「陶朱隱園」至今僅交易一戶，還有39戶未售出，以此推算，陶朱隱園光是每年要繳的房屋稅就高達近8,000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年5月開徵的房屋稅，將正式適用囤房稅2.0新制，所以建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高，因此在大環境轉變下，豪宅業者的銷售態度轉趨積極，對於高價的堅持也略有鬆動。

何世昌表示，雖然舊制房屋稅最低稅率為1.2％，但台北市在前市長柯文哲任內主張「自住、多屋稅率差距擴大」，於是透過減免的方式，將「單一自住稅率」降至約0.6％。而囤房稅新制將「單一自住稅率」定為1.0％，如果台北市府決定繼續減免，北市屋主才能維持既有的0.6％稅率不變；倘若不再減免，則北市「單一自住」的屋主將成為最大苦主，稅率上漲0.4個百分點，每年要多繳不少稅。

何世昌強調，「陶朱隱園」共40戶，至今只有一戶關係人交易，還剩39戶未售出，每一戶288坪、囤房稅上路後，初估每戶房屋稅漲至約200萬元，一年光房屋稅，可能就要繳將近8,000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從興建、完工到銷售都充滿話題的「陶朱隱園」，完工至今已7年，由於信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給並不多，加上該案的整體規劃獨到且戶數有限，因此該案雖非甫完工的全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。