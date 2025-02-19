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「陶朱隱園」每坪300萬起半價銷售 專家：這項政策是房價鬆動的關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給不多，「陶朱隱園」為其中一案，19日正式公開銷售。台灣房屋提供
信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給不多，「陶朱隱園」為其中一案，19日正式公開銷售。台灣房屋提供

囤房稅2.0」在2024年7月實施，2025年5月開徵，一共影響高達445萬戶，房產專家馨傳不動產智庫執行長何世昌點名，最大受災戶會是台北市屋主和興建高總價住宅案建商兩大類，其中知名豪宅「陶朱隱園」至今僅交易一戶，還有39戶未售出，以此推算，陶朱隱園光是每年要繳的房屋稅就高達近8,000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年5月開徵的房屋稅，將正式適用囤房稅2.0新制，所以建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高，因此在大環境轉變下，豪宅業者的銷售態度轉趨積極，對於高價的堅持也略有鬆動。

何世昌表示，雖然舊制房屋稅最低稅率為1.2％，但台北市在前市長柯文哲任內主張「自住、多屋稅率差距擴大」，於是透過減免的方式，將「單一自住稅率」降至約0.6％。而囤房稅新制將「單一自住稅率」定為1.0％，如果台北市府決定繼續減免，北市屋主才能維持既有的0.6％稅率不變；倘若不再減免，則北市「單一自住」的屋主將成為最大苦主，稅率上漲0.4個百分點，每年要多繳不少稅。

何世昌強調，「陶朱隱園」共40戶，至今只有一戶關係人交易，還剩39戶未售出，每一戶288坪、囤房稅上路後，初估每戶房屋稅漲至約200萬元，一年光房屋稅，可能就要繳將近8,000萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從興建、完工到銷售都充滿話題的「陶朱隱園」，完工至今已7年，由於信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給並不多，加上該案的整體規劃獨到且戶數有限，因此該案雖非甫完工的全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。

陳定中指出，現今房市受央行打炒房影響，高總價豪宅貸款成數低，且過去主力客群主力之一的私法人買方，在《平均地權條例》新修正案上路後，出手也相對保守；而今年5月所開徵的房屋稅、將正式適用「囤房稅2.0」新制，讓建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高，讓豪宅業者銷售態度變積極，房價也略有鬆動。

「陶朱隱園」9F實品屋的客廳。中工提供
「陶朱隱園」9F實品屋的客廳。中工提供

囤房稅 房屋稅 豪宅

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