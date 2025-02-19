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和泰集團小金雞車美仕 2025年挑戰新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團旗下車美仕業績穩健成長，2025年挑戰營收新高。圖／業者提供
和泰集團旗下車美仕業績穩健成長，2025年挑戰營收新高。圖／業者提供

和泰集團小金雞車美仕，去年新大樓的完成擴大建立汽車用品產業全球價值鏈成為集團MaaS新事業助力，車美仕不只2024年營收、獲利也再度衝高，展望新年度，受惠於海外市場拓展與產品創新齊頭並進，2025年營收、獲利挑戰再創新高。

車美仕是和泰汽車（2207）轉投資的汽車用品專業公司，也是台灣唯一獲得豐田汽車授權的正廠汽車用品公司。2024年對車美仕而言，可說是成長與突破並進的一年； 因應汽車產業電動化、智能化、聯網化的趨勢，近年來車美仕成功發展車聯網系統平台服務，並持續升級服務內容，除了提供車主具有擴增實境(AR Navi)功能的智慧導航、24小時愛車守護、行車助理、里程日誌等服務外，並且提供了車上影音串流、及OTA雲端更新等，已成為全台最具規模的車聯網系統平台。

憑藉著母公司TOYOTA及Lexus兩大品牌在台灣市場的強勁支撐，以及自身在產品創新與市場拓展上的不懈努力，車美仕在營收與獲利方面雙雙創下佳績。2024年，合併營收達141億元，較2023年成長約7%；2024年前三季獲利達11.2億，較前一年度同期比增加14%，全年獲利有望寫下公司成立以來的歷史新高。

回顧2024年，車美仕在穩固台灣市場的同時，積極拓展海外市場，中東、東南亞等海外據點在2024年皆擴大營運規模，去年海外市場的營收超過40億，較前一年度成長10%。

另外，產品創新方面，除了提供台灣及海外車主多樣化的商品，亦專注於強化研發實力、提升產品力，導入JBL車用音響揚聲器及擴大售後多品牌經營。而在智慧移動服務的浪潮中，車美仕4G聯網主機註冊會員已突破32萬，為全台最具規模之車聯網平台，站穩市場領導地位，之後將持續整合更多創新服務，全面提升車主的行車體驗。

2025年車美仕元月合併營收破11億，為全年業績打下好的開始，展望2025全年度，車美仕劉傳宏總經理表示首要在推動公司內部全面品質改善計畫，透過供應鏈優化與品質管控，確保生產品質。再者要開發更多高附加價值產品，強化售後服務市場的滲透率，並建立多元化商業模式。同時海外市場也在印度、北美市場開始出貨後，可望較去年有更大成長，並進一步擴大國際版圖，期望全年合併營收挑戰新高之目標。

營收 車聯網

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