陶朱隱園每坪300萬元起正式開賣 半價銷售背後兩原因曝光

完工7年、過去傳出每坪要賣600萬元的「陶朱隱園」，19日宣布正式開賣，「以符合市場行情的價格進入市場銷售」，低樓層每坪300萬元起、相當於半價銷售，一戶要價仍高達9億元。

中華工程（2515）發言人程安慈表示，「陶朱隱園」在公設將近全面完工，加上近期配合政府打房去化餘屋、增進資金滾動，因此決定公開銷售。

她強調，「陶朱隱園」已以符合市場行情的價格，因此進入市場銷售。

「陶朱隱園」規劃地上21層，一層兩戶住家，全案總共40戶，每戶室內空間300坪；其中，實品屋設置在8樓、9樓；據了解，全案預約賞屋或購買需經過嚴格的資格審查。

程安慈指出，由於希望買方是工商界人士，有一定的社經地位、個人形象良好，具社會企業責任，因此對於賞屋或買方，公司有專門的單位在做審核。

位於台北市信義計劃區的超級豪宅「陶朱隱園」，完工7年來，僅2019年時出現7樓戶由關係人交易，買方為威京集團的關係企業承耀公司，若以貸款金額推估，總價約在18億到22億元之間，每坪突破600萬元。

不過該筆實價登錄至今未揭露，台北市地政局表示，該戶確實有申報，但並未備註關係人交易。由於價格偏離市場，因此不揭露。

「陶朱隱園」8樓實品屋設定比較屬於居家住宅風格，規劃3房格局；至於9樓則較屬於宴客屬性，規劃更奢華，規劃2房格局。

9樓實品屋罕見曝光，由豪宅御用大師杜康生親手打造，屋內裝潢大器，規劃藝術廊道，還在廊道擺設一座MEISSEN大型瓷偶藝術品「孔雀」，要價500萬元，另外吸睛的還有義大利手工打造的VILLARI孔雀羽毛樣式，以及在浴室擺放的2盞LV燈籠。

「陶朱隱園」以其螺旋式外觀設計聞名全球，由法國建築師Vincent Callebaut操刀，融合建築美學與綠能科技；中工表示，住宅未來可配置最新智能家居系統，每戶擁有270度獨立50坪的空中花園，供住戶自行規劃開心農場，種植蔬果。全棟建築採用再生能源及雨水回收系統，呈現永續發展理念。