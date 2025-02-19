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新光三越櫃位停業減輕週轉金壓力 中市經發局提解決方案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新光三越櫃位停業減輕週轉金壓力，青創及中小企業貸款百萬內免經審查會。中市經發局提供
新光三越櫃位停業減輕週轉金壓力，青創及中小企業貸款百萬內免經審查會。中市經發局提供

台中新光三越爆炸事件導致百貨櫃位品牌面臨無限期停業，對此，台中市府經發局說明，為減輕營運週轉資金壓力，提醒業者可藉由台中市青年創業中小企業貸款度過難關。

申貸金額100萬元以內者，免經審查會程序，可加速案件核貸效率，以使受影響業者取得週轉資金，儘速恢復營運榮景。

經發局長張峯源表示，為解決資金需求，市府團隊提供專線與諮詢窗口，協助業者減輕負擔，也納入經濟部辦理的「青年創業及啟動金貸款」為宣傳及輔導重點。

財團法人中小企業信用保證基金統計，「青年創業及啟動金貸款」截至今年2月14日止，台中市貸款件數破萬、達1萬5,627件，高居全國第三，融資金額達134億9,988萬元，有需求的企業可向承貸金融機構提出申請。

經發局指出，市府勞工局另提供青年創業貸款300萬元以內的利息補貼2年，約可獲得12萬2,700元利息補貼。

申請人或事業單位負責人符合以下條件：設籍台中市1年以上、年滿18歲以上未滿46歲、所經營事業體營業地址及稅籍設於台中市，依法辦理登記或立案，且原始設立未超過6年，並已通過「台中市青年創業及中小企業貸款」及經濟部「青年創業及啟動金貸款」核貸，即可向勞工局申請補貼利息費用。

經發局補充，針對新光三越爆炸案受影響的櫃位廠商，為解決資金需求問題，整合中央與地方資源提供諮詢單一窗口，可電洽經濟發展局04-22289111分機31143林小姐洽詢，或至經發局網查詢，市府均全力協助業者減輕營運負擔。

中小企業 創業

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