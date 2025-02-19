行競科技浸沒式冷卻電池系統 首度亮相日本智慧能源週

浸沒式冷卻電池解決方案供應商行競科技（XING Mobility）於日本智慧能源週（Smart Energy Week 2025）首度對日本市場展示其浸沒式儲能電池解決方案，提供更安全高效的儲能系統電池選擇，協助日本客戶應對能源轉型與儲能市場挑戰。

為了實現能源脫碳與供電穩定等目標，日本正加速推動再生能源技術發展，並強化電網調頻與快速頻率儲備（FFR），以應對低碳能源轉型及AI與製造業發展所帶來的電力供需平衡挑戰。在這一轉型過程中，高效、安全的儲能技術成為關鍵，而電池系統的安全性、可靠度與充放電性能，更是決定儲能系統穩定運行的核心要素。

透過將電芯完全浸泡於不導電的冷卻液中，行競科技的浸沒式冷卻電池系統可大幅提升熱管理能力，冷卻效能較傳統間接冷卻系統提升超過30%，精準地控制溫度變化於3%以內，以確保電池隨時處於最佳工作溫度，在高倍率充放電條件下，浸沒式冷卻技術可使電池壽命較傳統氣冷式系統延長一倍。經實驗證實，該系統在熱失控發生時能於5秒內快速降溫400°C，有效抑制熱失控並阻止熱擴散，大幅提升電池安全性與可靠性。

針對錶前、錶後多樣化的儲能市場需求，行競科技自主開發 50 至 200 度電、可靈活安裝與擴展的儲能電池系統，並取得多項國際認證。透過創新的機構與軟體設計，行競科技將浸漬式冷卻技術的優勢發揮至極致，在提升系統安全性與效能方面表現卓越。值得一提的是，行競科技的IMMERSIO XE50 浸沒式冷卻電池技術近期榮獲 CES 2025 創新獎（CES Innovation Award），此獎項肯定其在電池安全性、熱管理與高效充放電技術上的領先地位。創新設計節省約 40% 的空間與重量，有效降低運營與安裝成本，為大型儲能應用提供更高效、可靠的解決方案。

行競科技的浸沒式冷卻電池系統已成功應用於挪威的移動充電解決方案及台灣首座風力發電儲能項目，展現其在嚴苛外部溫度環境下的可靠性與穩定性。此外，行競科技也獲得全球機械製造商 Kubota 的投資，並積極推動產業機械領域的電動化；近期，行競科技與日本最大的綜合能源公司 ENEOS 合作，攜手推動浸沒式冷卻技術在日本及國際市場的應用與擴展。

自 2 月 19 日至2月 21 日，行競科技將參展於 Tokyo Big Sight 舉辦的 Smart Energy Week 2025。行競科技將展示先進的浸沒式冷卻儲能解決方案，涵蓋電池模組、電池包到大型儲能櫃，提供靈活配置以滿足多元應用需求。行競科技的儲能技術適用於錶前電網級應用（如太陽能、風力再生能源併網）及錶後商用與住宅儲能，協助日本企業提升能源管理效率，應對能源轉型挑戰，並推動更穩定、高效的電力供應。